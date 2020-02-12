AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

البرلمان العربي يؤكد أهمية إقرار قانون الإعدام وتطبيقها في الدول العربية

الأربعاء 12/فبراير/2020 - 09:33 ص
صدى البلد
Advertisements
أ ش أ
 أكد رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل السلمي، أهمية إقرار البرلمان "قانون عقوبة الإعدام وضمانات تطبيقها في الدول العربية"، وذلك للتصدي للمغالطات والتقارير السلبية التي تُصدرها بعض المنظمات الدولية بشأن تطبيق عقوبة الإعدام في الدول العربية.

وقال السلمي، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، إن البرلمان العربي أقر - في جلسته التي عُقدت في القاهرة بتاريخ 15 يناير الماضي - "قانون عقوبة الإعدام وضمانات تطبيقها في الدول العربية"، كقانون عربي موحد تستند إليه الدول العربية عند إعداد أو تحديث تشريعاتها الوطنية بشأن تنظيم عقوبة الإعدام وضمانات تطبيقها، وسعيًا من البرلمان العربي لبلورة رؤية عربية شاملة وموحدة حول تطبيق عقوبة الإعدام بما يضمن كفالة تحقيق الضمانات القانونية بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية الغراء. 

وأوضح أن القانون يهدف إلى وضع رؤية عربية موحدة حول تطبيق عقوبة الإعدام والضمانات القانونية وفقًا للشريعة الإسلامية، نشر المفاهيم السمحة والعادلة للشريعة الإسلامية، وتصحيح المفاهيم المغلوطة حول تطبيقات عقوبة الإعدام في الدول العربية.

وأشار إلى أن القانون جاء نتاجًا لمناقشات وتوصيات ندوة عقدها البرلمان العربي حول "عقوبة الإعدام في الدول العربية وضمانات التطبيق" بتاريخ 17 يونيو 2019 بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، شارك فيها أعضاء البرلمان العربي، إلى جانب ممثلين عن رابطة العالم الإسلامي والأزهر الشريف ووزراء عدل عرب سابقين ومجموعة من الخبراء والمتخصصين في الدراسات الشرعية والقانونية. 

ولفت إلى أنه حرصا من البرلمان العربي على إشراك كافة الجهات المعنية، تم إرسال مشروع القانون قبل إقراره من البرلمان إلى المجالس والبرلمانات العربية ووزراء العدل العرب، ورابطة العالم الإسلامي والأزهر الشريف لإبداء المقترحات والملاحظات عليه، وتم تضمين مرئيات كل هذه الجهات في مشروع القانون.

ونوه السلمي بأن القانون تضمن 5 فصول و21 مادة، نظمت الجرائم المعاقب عليها بالإعدام، ضمانات وضوابط الحكم بعقوبة الإعدام، الحالات التى يحظر فيها الحكم بعقوبة الإعدام، أو التى تستوجب تأجيل تنفيذ عقوبة الإعدام، وحقوق المتهم الخاصة بالاستئناف والطعن على الحكم، طرق التماس العفو أو طلب الرأفة أو تخفيف الحكم، وسقوط عقوبة الإعدام وإسقاط القصاص والدية.
Advertisements

ترشيحاتنا

أثناء تصويره عملية اعتقال.. شرطة نيويورك تلقي القبض على مصور مصري.. فيديو

باريس سان جيرمان في مهمة ثأرية أمام ديجون بـ كأس فرنسا

الوطنية للانتخابات تنفى تلقيها شكاوى في تكميلية "الجيزة وملوى" يتصدر نشرة صباح البلد.. فيديو

جمال الغندور يكشف جنسيات حكام مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك

حرق الدهون الأبرز.. 5 معلومات غير متوقعة لا تعرفها عن اللحوم

قبل مواجهة الأهلي.. كارتيرون يتغزل في فريق صن داونز ومدربه

AdvertisementS

أثناء تصويره عملية اعتقال.. شرطة نيويورك تلقي القبض على مصور مصري.. فيديو

هددها بصورها الفاضحة.. «يا بت أنتي مراتي» تنتهي بمندوب المبيعات خلف القضبان

حبس محمد منصور لاتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية

ماذا يحدث في القبر بعد الدفن.. معلومات عن عالم البرزخ.. لا يعرفها كثيرون

فى ذكرى ميلاد حنان الطويل المتحولة جنسيا.. عاشت حياة مأساوية وقصة وفاتها لغز محير

بسبب صور زفافهما.. عروس وزوجها يواجهان السجن 20 عامًا

هجوم على الأهلي واتحاد الكرة.. تعرف على آخر تصريحات مرتضى منصور

حدث ليلاً | مرتضى منصور يهاجم الأهلي ويوجه رسالة للاعبي الزمالك.. ومحمد رمضان يتحدى الطيار المفصول.. وأزمة جديدة تضرب القصر الملكي البريطاني

محمد رمضان يتحدى الطيار المفصول.. شاهد

أخبار الرياضة.. مدرب منتخب تونس يزف بشرى سارة للزمالك.. وتفاصيل أزمة مشاركة محمد صلاح بـ أولمبياد طوكيو

هل من الضروري إعادة الوضوء بعد التدخين ؟

السعودية تعمل على تطوير لقاح مضاد لفيروس كورونا.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بصحبة صديقتها .. ابنة عمرو دياب تشعل السوشيال بصور جديدة

أسعار فولكس فاجن تيجوان volkswagen tiguan اليوم في مصر بعد تخفيضها 56 ألف جنيه.. صور

إبراهيموفيتش VS رونالدو .. شاهد تدريبات ميلان استعدادا لمواجهة يوفنتوس