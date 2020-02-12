AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الصين تدعو مجلس الأمن إلى وضع خارطة طريق لرفع العقوبات المفروضة على السودان

الأربعاء 12/فبراير/2020 - 11:07 ص
صدى البلد
Advertisements
أ ش أ
 دعا نائب مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة "وو هاي تاو" مجلس الأمن إلى مراجعة العقوبات المفروضة على السودان في الوقت المناسب ووضع خارطة طريق لرفع هذه العقوبات.

وقال تاو –في كلمة أمام مجلس الأمن نقلتها وسائل إعلام صينية اليوم /الأربعاء/- إن الصين دعمت دائما عملية السلام في إقليم دارفور بالسودان، وترحب باعتماد القرار رقم 2508 الذي أعرب عن النية لمراجعة الإجراءات بانتظام.

وأضاف تاو أن الصين تعتقد دائما أن العقوبات ليست غاية ولكنها وسيلة ويجب أن تخدم دائما التسوية السياسية للقضايا ذات الصلة، وأنه يتعين على المجلس مراجعة العقوبات المفروضة على السودان في حينها، ووضع خارطة طريق لرفع العقوبات في ضوء التطورات الأخيرة.

وحث تاو مجلس الأمن والمجتمع الدولي على احترام قيادة الحكومة السودانية فيما يتعلق بقضية دارفور، مؤكدا أن الوضع في دارفور لا يزال مستقرا بشكل عام، ويمر بفترة انتقالية حرجة.

وتابع تاو أن الصين تقدر الجهود التي تبذلها الحكومة السودانية للحفاظ على السلام والاستقرار في دارفور وتعزيز العملية السياسية، داعيا مجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى الاعتراف الكامل بالجهود التي تبذلها الحكومة السودانية، واحترام قيادتها بشأن قضية دارفور، وتعزيز التواصل والتنسيق، والاستماع بجدية إلى وجهات نظرها ومقترحاتها.
Advertisements

ترشيحاتنا

خبير: القضاء على الإرهاب في سيناء مسألة وقت.. فيديو

هل تكرار الذنب يمنع استجابة الدعاء.. الإفتاء ترد.. فيديو

استقبال حافل لـ فريق الترجي التونسي فور وصوله مطار الدوحة.. صور

درجات الحرارة المتوقعة بالقاهرة والمحافظات اليوم.. فيديو

شاهد.. ابنة أصالة برفقة والدها أيمن الذهبي

هل يجب إعادة الصلاة عند عدم الخشوع.. الإفتاء تجيب.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد حصول خواكين فينيكس على الأوسكار.. كواليس جديدة من فيلم الجوكر..صور

بصحبة صديقتها .. ابنة عمرو دياب تشعل السوشيال بصور جديدة

أسعار فولكس فاجن تيجوان volkswagen tiguan اليوم في مصر بعد تخفيضها 56 ألف جنيه.. صور