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فن

بشرى تكشف حقيقة إصابتها بفيروس كورونا

الأربعاء 12/فبراير/2020 - 11:02 ص
بشرى
بشرى
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شروق حمدى
نشرت الصفحة الرسمية لمهرجان اسوان لسينما المرأة من خلال حسابها  بموقع  التواصل الاجتماعى "انستجرام " فيديو جديدا للفنانة " بشرى " أثناء لقائها مع الإعلامية بوسى شلبى.

وقالت بشرى من خلال لقائها مع الإعلامية  بوسى شلبى " مش كورونا والله و البخاخة اهى " نافية ما تردد من شائعات حول إصابتها بمرض بفيروس كورونا الأيام الماضية.


وتعرضت بشرى لأزمة صحية شديدة أدت لنقلها لأحد المستشفيات إثر تعرضها لضيق تنفس حاد.

ومن ناحية أخرى حرصت الفنانة بشرى على المشاركة في حفل افتتاح مهرجان أسوان لسينما المرأة والذى يقام حاليا فى دورته الرابعة وذلك فى أول ظهور لها بعد أزمتها الصحية التي ألمت بها منذ ايام قليلة ودخل على أثرها المستشفى.
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