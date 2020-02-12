البحث العلمي: افتتاح وحدة المعلومات المركزية بمعهد تيودور بلهارس للأبحاث

تلقى د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى تقريرا مقدما من د. وفاء قنديل رئيس معهد تيودور بلهارس للأبحاث حول افتتاح وحدة المعلومات المركزية بالمعهد، والتى افتتحها نيابة عن الوزير د. ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمى، وذلك بحضور د. محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ود. وليد الزواوي أمين مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، والسادة أعضاء مجلس إدارة المعهد.





وأشار التقرير إلى أنه تم إنشاء الوحدة تماشيا مع سياسة الدولة في ميكنة وتطوير نظم المعلومات، وخاصة في خدمة البحث العلمي، وفي إطار إستراتيجية وزارة البحث العلمي (2030)، وتأكيدا للاندماج في منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة التى تم البدء في تطبيقها في مصر مؤخرا.





وأوضح التقرير أن الوحدة ستقوم بخدمة نظام إدارة البحث العلمي وخدمات المستشفى المميكن (Hospital Management System HMS) الذي يقوم المعهد بتفعيله حاليا، كما تقوم وحدة المعلومات المركزية بخدمة نظم المراقبة التي تم تركيبها في المعهد مؤخرا، كما أنه من المقرر ربط شبكة معلومات المعهد بالشبكات المماثلة في هيئات ومؤسسات وزارة البحث العلمي؛ لتيسير تبادل المعرفة بين الباحثين في تلك الجهات.