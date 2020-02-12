AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

أسهم أوروبا ترتفع لمستويات قياسية مع تراجع الإصابات بفيروس كورونا

الأربعاء 12/فبراير/2020 - 11:08 ص
صدى البلد
Advertisements
رويترز

ارتفعت الأسهم الأوروبية إلى مستويات قياسية يوم الأربعاء مع تراجع عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا لتهدأ الاعصاب، رغم استمرار قلق المستثمرين إزاء التبعات الاقتصادية لتفشي المرض.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بما يصل إلى 0.2 % ليسجل المستوي القياسي المرتفع الثاني على التوالي عند 494.42. وساهم انخفاض حالات الإصابة الجديدة بالفيروس إلى جانب تفاؤل بشأن إجراءات خاصة بالسيولة إلى تحقيق الأسهم التي تتأثر بالصين مكاسب.

وفي وقت سابق يوم الأربعاء، أعلنت الصين أقل عدد من حالات الإصابة الجديدة منذ أواخر يناير كانون الثاني مما قاد كثيرين للاعتقاد بأن التفشي، الذي أدى لاضطراب واسع النطاق في أكبر شريك تجاري لأوروبا، قد يكون بلغ الذروة.

وارتفعت أسهم الموارد الأساسية وشركات السيارات والتي تعتمد صادراتهما إلى حد كبير على الطلب من الصين بنحو 0.7 بالمئة وواحدا بالمئة علي التوالي

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أسهم أوروبا تبلغ مستوى قياسيا مرتفعا مع انحسار توترات التجارة والشرق الأوسط

أسهم أوروبا ترتفع قبيل توقيع اتفاق التجارة الأمريكي الصيني

أسهم أوروبا تنتعش في بداية التداولات.. وداكس يسجل مستوى قياسيا

عدوى "كورونا" تصيب أسواق المال العالمية وتسجل أسوأ أداء في 2020

بسبب فيروس كورونا..الذهب يرتفع لأعلى مستوى في أسبوعين

أسهم أوروبا تتراجع في ظل مخاوف اقتصادية بفعل فيروس كورونا الجديد

ترشيحاتنا

خبير: القضاء على الإرهاب في سيناء مسألة وقت.. فيديو

رئيس اللجنة المنظمة لـ مباراة السوبر المصري يحسم الجدل بشأن إمكانية إلغائها

الشرطة الهولندية: انفجار ثان في مركز البريد بأمستردام

ميدو يسطع مجددا ويقود الاستوديو التحليلي لمباراة بيلباو وغرناطة في كأس إسبانيا

مخلوط بمياه الصرف الصحي.. ضبط ٢.٥ طن ملح طعام فاسد بالإسماعيلية

الطماطم بـ 5 جنيهات للكيلو.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأربعاء 12- 2 - 2020

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد حصول خواكين فينيكس على الأوسكار.. كواليس جديدة من فيلم الجوكر..صور

بصحبة صديقتها .. ابنة عمرو دياب تشعل السوشيال بصور جديدة

أسعار فولكس فاجن تيجوان volkswagen tiguan اليوم في مصر بعد تخفيضها 56 ألف جنيه.. صور