أسهم أوروبا ترتفع لمستويات قياسية مع تراجع الإصابات بفيروس كورونا

ارتفعت الأسهم الأوروبية إلى مستويات قياسية يوم الأربعاء مع تراجع عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا لتهدأ الاعصاب، رغم استمرار قلق المستثمرين إزاء التبعات الاقتصادية لتفشي المرض.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بما يصل إلى 0.2 % ليسجل المستوي القياسي المرتفع الثاني على التوالي عند 494.42. وساهم انخفاض حالات الإصابة الجديدة بالفيروس إلى جانب تفاؤل بشأن إجراءات خاصة بالسيولة إلى تحقيق الأسهم التي تتأثر بالصين مكاسب.

وفي وقت سابق يوم الأربعاء، أعلنت الصين أقل عدد من حالات الإصابة الجديدة منذ أواخر يناير كانون الثاني مما قاد كثيرين للاعتقاد بأن التفشي، الذي أدى لاضطراب واسع النطاق في أكبر شريك تجاري لأوروبا، قد يكون بلغ الذروة.

وارتفعت أسهم الموارد الأساسية وشركات السيارات والتي تعتمد صادراتهما إلى حد كبير على الطلب من الصين بنحو 0.7 بالمئة وواحدا بالمئة علي التوالي