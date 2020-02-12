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اقتصاد

التموين تطلق خدمات السجل التجارى للقطاع المصرفى اليوم

الأربعاء 12/فبراير/2020 - 11:14 ص
صدى البلد
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محمد صبيح

تطلق اليوم الأربعاء، وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية، بحضور الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول الوزير ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية خدمات السجل التجاري للقطاع المصرفي عبر i-score “الشركة المصرية للاستعلام الائتماني ” وذلك بالتعاون مع البنك المركزي المصري واتحاد بنوك مصر.

ويشهد اللقاء نائب محافظ البنك المركزى والعديد من رؤساء البنوك وممثلين من اتحاد الصناعات المصرية واتحاد الغرف التجارية وعدد من الشخصيات العامة.

كان وزير التموين والتجارة الداخلية قد افتتح منفذ السجل التجارى برمسيس بعد تطويره كما تم افتتاح الإدارة المركزية للعلامات التجارية بجهاز تنمية التجارة الداخلية التابع للوزارة 

وأكد  أن مكتب سجل تجارى القاهرة المميز برمسيس يعمل على تقليل مدة تقديم الخدمة للمتعاملين وأن مدة إنهاء خدمة العميل داخل السجل التجارى تستغرق من 10 إلى 15 دقيقة بالنسبة للعميل المستكمل أوراقه بدل من نص ساعة.


وأضاف  أن عدد المتعاملين في المكتب يوميًا من 300 إلى 400 فرد.

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