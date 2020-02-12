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رياضة

٣ أيام راحة في بيراميدز بعد الفوز على المقاولون

الأربعاء 12/فبراير/2020 - 02:10 م
بيراميدز
بيراميدز
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حسن العمدة
منح الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، لاعبي الفريق راحة سلبية لمدة ٣ أيام بعد الفوز الأخير على المقاولون العرب في الدوري الممتاز.

وحقق بيراميدز فوزا هاما بهدفين دون مقابل على المقاولون العرب باستاد الجبل الأخضر سجلهما محمد حمدي وجون أنطوي، في ختام مباريات الدور الأول للدوري الممتاز.

وقرر تشاتشيتش منح اللاعبين راحة سلبية الأربعاء والخميس والجمعة، على أن يعود الفريق لاستئناف تدريباته بملعب الدفاع الجوي الفرعي بداية من عصر السبت المقبل بشكل طبيعي.

ويبدأ بيراميدز التحضير بداية من السبت لخوض مباراة الإسماعيلي الهامة والمقرر لها يوم ٢١ فبراير الجاري باستاد الأسكندرية في دور الستة عشر من بطولة كأس مصر.
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