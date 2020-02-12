محافظ أسيوط يحث الشباب على الاستفادة من قروض برنامج مشروعك

افتتح اللواء عصام سعد محافظ أسيوط اليوم الأربعاء الملتقى التوظيفي الذي تنظمه المحافظة بالتعاون والتنسيق مع وزارة القوى العاملة بمرسى حورس السياحي بحديقة الفردوس بحي شرق مدينة أسيوط لمدة يوم واحد من الساعة 9 صباحا وحتى الرابعة مساءا تحت رعاية محمد سعفان وزير القوى العاملة ومحافظ أسيوط.





ويشارك في الملتقى 32 شركة من كبرى الشركات والمؤسسات الخاصة والمصانع لتوفير ما يقرب من 3 ألاف فرصة فرص عمل للشباب من الجنسين لكافة التخصصات والمؤهلات الدراسية والفنية أو بدون مؤهلات فضلًا عن فرص للتدريب للتأهيل لسوق العمل وذلك في إطار جهود الدولة والقيادة السياسية للقضاء على البطالة وتنفيذ خطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.





حضر الافتتاح نبيل الطيبي السكرتير المساعد للمحافظة وحازم علي وكيل وزارة القوى العاملة وعلي سيد مدير المتابعة الميدانية بمديرية القوى العاملة ورميح عبدالحسيب مدير جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأسيوط وايهاب عبدالحميد نائب رئيس الجهاز وعلي عبدالله مدير جهاز تشغيل الشباب بالمحافظة ولفيف من القيادات التنفيذية وسط اقبال كبير من الشباب والخريجيين.





وتفقد المحافظ أقسام الملتقى واستفسر من الشركات المشاركة عن عدد فرص العمل التي توفرها كل شركة والمؤهلات المطلوبة والمرتبات كما تفقد أقسام جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمشروع القومي للتنمية المجتمعية والمحلية (مشروعك) ومعارض المشروعات التابعة لها لتحفيز الشباب على أقامة مشروعات.





وأكد المحافظ أن هذا الملتقى يأتي في إطار اهتمام القيادة السياسية بالشباب وخلق فرص عمل حقيقية للشباب الجاد الراغب في الحصول على وظيفة تناسب مؤهلاته وقدراته لمواجهة البطالة وزيادة معدلات التشغيل بما ينعكس على الإنتاج وتحقيق التنمية المستدامة بالإضافة إلى توفير فرص التدريب من أجل التوظيف لصقل خبرات الشباب وتأهيلهم لسوق العمل وفقًا للمعايير العالمية الحديثة تنفيذًا لخطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.





كما تحاور محافظ أسيوط مع الشباب وحثهم على الاستفادة من القروض الممنوحة من برنامج "مشروعك" والذي تنفذه وزارة التنمية المحلية لإقامة مشروعات خاصة للشباب لتوفير حياه كريمة لهم ولتحسين مستوى معيشتهم.





وأشار إلى إجمالي ماتم تقديمه من قروض حتى الأن بلغ 625 مليون جنيه بجميع مراكز وأحياء المحافظة وفرت 14062 فرصة عمل من خلال 7175 مشروع فضلا عن القروض التي يوفرها جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والتي بلغت 3 مليارات جنيه منذ إنشاء الجهاز بأسيوط وتنفذ من خلالها 258 ألف مشروع بالإضافة إلى التدريب على ريادة الأعمال لتأهيلهم للتوظيف.



