اتحاد الكرة يطالب الأمن بخوض الأهلي والزمالك ذهاب إفريقيا على استاد القاهرة





ويلتقى فريق الكرة الأول بالنادى الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر نظيره فريق صن داونز الجنوب إفريقي فى لقاء الذهاب يوم 29 فبراير الجارى فيما يسبقه مواجهة الزمالك نظيره فريق الترجي يوم 28 من الشهر ذاته.





وطالب اتحاد الكرة الجهات الأمنية بخوض قطبي الكرة المصرية مباراة الذهاب فى دور الثمانية بدورى ابطال إفريقيا على ملعب استاد القاهرة فى إطار الدعم والمساندة للأندية المصرية فى البطولات الإفريقية.





وينتظر مسئولو الجبلاية وصول الرد من جانب الجهات الأمنية لإخطار قطبي الكرة المصرية وإرسال خطابا الى الجهات الأمنية بخوض اللقاء على ملعب استاد القاهرة.





يذكر أن النادى الزمالك باعتباره بطل كأس الكونفيدرالية سوف يلتقى نظيره فريق الترجي بطل النسخة الماضية بدورى أبطال إفريقيا فى مباراة السوبر الإفريقي فى تمام الساعة السادسة مساء الجمعة القادمة على ملعب استاد الغرافة القطري.

خاطبت اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني الجهات الأمنية من أجل إقامة مباراتي الأهلي والزمالك فى دورى أبطال إفريقيا بدور الثمانية على ملعب استاد القاهرة.