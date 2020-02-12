مقلب كورونا.. شخص يثير الذعر بمترو موسكو.. فيديو

عرضت فضائية " سكاى نيوز" مقطع فيديو لأحد الأشخاص الروس المتخصصين بالمقالب الذى قام بالدخول فى أحد محطات المترو و ادعى إصابته بفيروس كورونا ليسجل ردود أفعال الركاب حول الواقعة.





وظهر الشخص المدعى الإصابة فى الفيديو وهو يلقى بنفسه على الأرض فجأة ويتعرض لنوبة تشنجات مما أصاب الركاب بالذعر ودفعهم للهروب والنزول من عربة المترو خوفًا من الإصابة بالعدوى.





و ألقت الشرطة الروسية القبض على شاب، حاول إثارة الذعر في نفوس الركاب في مترو موسكو، بعد أن تظاهر بأنه مصاب بأعراض فيروس “كورونا”.





وأفادت وسائل إعلام روسية، أن المتحدث باسم وزارة الداخلية إيرينا فولك، قال: إنه “بعد المراقبة، ومتابعة وسائل الإعلام، ووسائل التواصل الاجتماعي تمكنت قوات الشرطة من إلقاء القبض على شاب انتهك قواعد النظام العام في مترو الأنفاق في مدينة موسكو”.





يذكر أنه بدأ فريق من العلماء البريطانيين البدء فى إجراء اختبار على الحيوانات للقاح جديد لـعلاج فيروس كورونا الجديد الذي أودى بحياة أكثر من 1000 شخص وانتشر في جميع أنحاء العالم.





ووفقا لوكالة فرانس برس، فإن الباحثون فى جامعة امبريال بـ لندن أعلنوا بدء تطوير اللقاح، لأن هدفهم النهائى هو ابتكار وسيلة فعالة وآمنة لوقف انتشار سلالة الفيروس التاجي الشبيه بالسارس بنهاية عام 2020.



