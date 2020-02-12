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أخبار العالم

أول تعليق من العفو الدولية على قرار تسليم عمر البشير للجنائية الدولية

الأربعاء 12/فبراير/2020 - 07:00 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
أكدت منظمة العفو الدولية، اليوم الأربعاء، أن قرار الحكومة السودانية بتسليم الرئيس السابق عمر البشير إلى الجنائية الدولية، خطوة ضرورة وجديرة بالترحيب. 

ووافق السودان وافق على تسليم الرئيس السوداني المعزول عمر البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمته على تهم ارتكاب جرائم حرب.

وتوصلت الحكومة السودانية إلى اتفاق مع المتمردين بمثول المتورطين في جرائم حرب في دارفور أمام المحكمة الجنائية الدولية.

وقال وزير الإعلام السوداني فيصل محمد صالح لـ"رويترز"، إن الحكومة اتفقت مع جماعات التمرد في إقليم دارفور خلال محادثات سلام في جوبا، على مثول المطلوبين أمام المحكمة الجنائية الدولية.

ويواجه الرئيس السوداني المعزول عمر البشير اتهامات  بارتكاب إبادة جماعية، وجرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، في الصراع الذي اندلع في إقليم دارفور عام 2003.
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