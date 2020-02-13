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تكنولوجيا

بالفيديو والصور.. مايكروسوفت تطلق نسخة جديدة من ويندز Windows 10X

الخميس 13/فبراير/2020 - 01:00 ص
مايكروسوفت تطلق نسخة
مايكروسوفت تطلق نسخة جديدة من ويندز
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رشا عبد الخالق

 أطلقت شركة مايكروسوفت Microsoft الأمريكية، اليوم الأربعاء،  أول نموذج لنظام تشغيل ويندوز Windows 10X، وسمحت للمطورين بإلقاء النظرة الأولى على نظام التشغيل الجديد الذي يعمل على الأجهزة ذات الشاشة المزدوجة.

 

وترغب مايكروسوفت Microsoft في منح المطورين ميزة البدء في تحسين التطبيقات قبل تشغيل الأجهزة في وقت لاحق من هذا العام، لذلك يوفر هذا النموذج الأساسي نظرة أولية على Windows 10x قبل الانتهاء منه.

 

وذكر موقع "ذا فيردج" التقني أن نظام Windows 10X يبدو نسخة محدثة من نسخة ويندوز 10، والذي تم حذفه من الأجهزة الحديثة.

 

وتم تصميم Windows 10X خصيصا من أجل الأجهزة ذات الشاشة المزدوجة والقابلة للطي، وقد أعلنت مايكروسوفت عن النسخة الجديدة لتناسب هذه الأجهزة المتطورة.

 

وواحدة من أكبر التغييرات الملحوظة هي قائمة Windows 10x Start الجديدة، ولم يعد يتضمن Live Tiles المتحركة الموجودة على Windows 10 و Windows 8 و Windows Phone، فالنسخة المطورة تبدو أكثر بساطة.

 

وتتضمن قائمة Start  في Windows 10X تطبيقات يمكنك تثبيتها في مكانها، وقائمة من المستندات الحديثة.

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