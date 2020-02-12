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محافظات

إحالة العاملين بـ 5 مراكز شباب في القليوبية للتحقيق

الأربعاء 12/فبراير/2020 - 08:24 م
القليوبية
القليوبية
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إبراهيم الهوارى

قرّر الدكتور محمود الصبروط، مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية إحالة العاملين فى 5 مراكز شباب للتحقيق، لتغيبهم أثناء أوقات العمل الرسمية خلال المتابعة الميدانية التي قامت بها.


وشملت المتابعة مركزي شباب جمجرة الجديدة والإصلاح الزراعي التابعين لإدارة شباب بنها، حيث وجدا مفتوحين ويُمارس النشاط داخلهما في غياب بعض العاملين.

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كما شملت المتابعة مركز شباب اتريب ببنها الذي وُجد مفتوح، ويمارس نشاطه وسط التزام العاملين كما قامت اللجنة أيضًا بمتابعة مراكز شباب إدارة كفر شكر، وبدأت بمركزي شباب المنشأة الصغرى وأسنيت.

وكشفت اللجنة غياب بعض العاملين بالمركزين، وكذلك مركز شباب كفر عامر الذي وجد مغلقًا إضافة إلى مركز شباب عزب غنيم حيث تبحث اللجنة إزالة بعض التعديات بجوار سوره.

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