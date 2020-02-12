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الصحة تعلن عن موعد مغادرة العائدين من الصين لـ الحجر الصحى فى مطروح.. فيديو

الأربعاء 12/فبراير/2020 - 08:09 م
وزارة الصحة
وزارة الصحة
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محمد حليم قنديل

قال الدكتور أحمد عتمان رئيس البعثة المصرية الطبية للعائدين من ووهان الصينية، ان الحالات الصحية للمصريين العائدين من الصين جيدة جدا.


وتابع الدكتور أحمد عتمان خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة" الفضائية، أن هناك متابعة على مدار الساعة لجميع العائدين وفحوصات يومية شاملة عليهم.

 

وتابع رئيس البعثة المصرية الطبية للعائدين من ووهان الصينية، أن المصريين العائدين من ووهان الصينية كانوا محتاجين لـ فترة الحجر الصحي وتأهيلهم نفسيا لما واجهوه من ضغوطات في الصين.

 

وأوضح الدكتور أحمد عتمان، أن الفرقة الطبية فى الحجر الصحى بمرسى مطروح متواجدة مع المصريين بالتخصصات المختلفة لمتابعة أحوالهم الصحية دقيقة بدقيقة.

 

وأشار إلى أن، الحجر الصحي للعائدين من ووهان الصينية سيتم إنهاؤه يوم الأحد أو الاثنين بحد أقصي، مضيفا أن بذلك سيكون الحجر الصحي قد انتهي ولا يوجد أي مشتبه بهم.

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