AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

ووهان الصينية تحول مبنى جامعيا إلى مستشفى لعلاج مرضى كورونا

الإثنين 10/فبراير/2020 - 03:37 ص
صدى البلد
Advertisements
شريف سيد
تحاول السلطات الصينية السيطرة على الانتشار الكبير لفيروس كورونا المستجد في البلاد، عبر عزل المرضى، والمحافظة على الوقاية وغيرها، ويعد من أهم هذه الاستعدادات هي وجود مستشفيات كافية لاستقبال الأعداد الكبير من المصابين. 

ونتيجة لذلك، اتجهت السلطات الصينية إلى تحويل سكن الطلبة في جامعة مدينة ووهان، مصدر الفيروس، إلى أجنحة لاستقبال المصابين بهذا الفيروس المميت، حيث يتم تحويل 600 غرفة لاستقبال 2400 مريض. 

ونقل التلفزيون الصيني عن أحد المشاركين في الأمر حيث قال: "أولا، يتعين علينا تنظيف ممتلكات الطلاب في المبنى. جميع الأسرة يتم تعديلها من قبل العمال طوال الليل لجعل الغرفة أشبه بغرفة تضم أربعة مرضى في جناح". 

وتحتوي كل غرفة على أربعة أسرّة وحمام واحد وقد تم بالفعل توفير اللوازم اليومية داخل الغرف التي تم تحويلها.

وتأتي هذه الخطوة وسط مدينة ووهان في محاولة لتزويد جميع مرضى فيروس كورونا بسرير في المستشفى. بسبب النقص في السرير، تم تحويل المباني العامة إلى مستشفيات مؤقتة. تعمل المدينة أيضًا على تكثيف الجهود لعزل جميع مرضى فيروس كورونا.

وفيما يخص الطلاب في الجامعة، قررت إدارة الجامعة بداية الترم الثاني من العام الدراسي عن طريق الانترنت بسبب ما تتعرض له المدينة. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الصين: ارتفاع حصيلة المصابين بفيروس كورونا إلى 571 شخصا

فيروس كورونا القاتل يهدد كوكب الأرض.. ملايين الصينيين في سجون مفتوحة خشية الموت.. اتهامات للخفافيش والثعابين بالتسبب في انتشاره.. ودول العالم تتخذ إجراءات احترازية للوقاية

كورونا يرعب بلاد التنين.. ماذا فعلت الصين لمواجهة الفيروس الغامض

بعد تشييده في 8 أيام.. مستشفى ووهان يبدأ في استقبال المصابين بـ كورونا.. صور

الصحة العالمية: الصين تعتمد الاستراتيجية الصحيحة لمكافحة كورونا

شاهد.. لحظة وصول المصريين العائدين من الصين لمطار العلمين

ترشيحاتنا

سكارليت جوهانسون تشع جمالا في حفل الأوسكار الـ 92.. صور

زي القمر .. ريا أبي راشد تتألق على السجادة الحمراء في حفل الأوسكار 2020

قصة بريطاني نشر فيروس كورونا في أوروبا

خناقة في مدرجات استاد الإسماعيلي بسبب هدف الزمالك.. فيديو

قبل التعدي الجنسي عليها.. فتاة المحلة: أبويا وأمي أنقذوني من إيد أخويا.. تفاصيل

بعد أدائه أمام الزمالك.. أحمد عيد يتصدر تويتر ومغردون: لسه بدري عليه

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سكارليت جوهانسون تشع جمالا في حفل الأوسكار الـ 92.. صور

بينيلوبى كروز تستعرض جمالها بـ الأسود في حفل الأوسكار

إجراءات أمنية مشددة.. صور السجادة الحمراء قبل ساعات من حفل الأوسكار