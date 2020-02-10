ووهان الصينية تحول مبنى جامعيا إلى مستشفى لعلاج مرضى كورونا

تحاول السلطات الصينية السيطرة على الانتشار الكبير لفيروس كورونا المستجد في البلاد، عبر عزل المرضى، والمحافظة على الوقاية وغيرها، ويعد من أهم هذه الاستعدادات هي وجود مستشفيات كافية لاستقبال الأعداد الكبير من المصابين.





ونتيجة لذلك، اتجهت السلطات الصينية إلى تحويل سكن الطلبة في جامعة مدينة ووهان، مصدر الفيروس ، إلى أجنحة لاستقبال المصابين بهذا الفيروس المميت، حيث يتم تحويل 600 غرفة لاستقبال 2400 مريض.





ونقل التلفزيون الصيني عن أحد المشاركين في الأمر حيث قال: "أولا، يتعين علينا تنظيف ممتلكات الطلاب في المبنى. جميع الأسرة يتم تعديلها من قبل العمال طوال الليل لجعل الغرفة أشبه بغرفة تضم أربعة مرضى في جناح".





وتحتوي كل غرفة على أربعة أسرّة وحمام واحد وقد تم بالفعل توفير اللوازم اليومية داخل الغرف التي تم تحويلها.





وتأتي هذه الخطوة وسط مدينة ووهان في محاولة لتزويد جميع مرضى فيروس كورونا بسرير في المستشفى. بسبب النقص في السرير، تم تحويل المباني العامة إلى مستشفيات مؤقتة. تعمل المدينة أيضًا على تكثيف الجهود لعزل جميع مرضى فيروس كورونا





وفيما يخص الطلاب في الجامعة، قررت إدارة الجامعة بداية الترم الثاني من العام الدراسي عن طريق الانترنت بسبب ما تتعرض له المدينة.