بشرى سارة للمرضي.. مؤتمر تشخيص أمراض الدم يناقش أحدث طرق العلاج

انطلقت فعاليات المؤتمر السنوي الثامن والثلاثون للجمعية المصرية لامراض الدم بالقاهرة اليوم بأحد الفنادق الكبري، وذلك بالتعاون مع القوات المسلحة المصرية، وبحضور نخبة من كبار أستاذة امراض الدم في مصر والشرق الاوسط ونخبة من كبار الاطباء في امريكا و أوروبا.





ويرأس المؤتمر الاستاذ الدكتور محمد طريف استاذ التحاليل الطبية و أمراض الدم ورئيس الجمعية المصرية لامراض الدم.









وينوب فى رئاسه الموتمر كل من اللواء طبيب محمود صلاح رئيس وحدة امراض الدم بالمركز الطبي العالمي والاستاذ الدكتور أسامة سعد سلامه أستاذ التحاليل الطبية، و أمراض الدم.





وافاد الدكتور محمد طريف، بأن المؤتمر يناقش كل ماهو جديد في أمراض الدم، وأحدث الطرق سواء في مجال التشخيص او العلاج باعتباره أكبر تجمع مصري و عربي، وذلك لكل من يعمل بأمراض الدم من خلال جلسات علمية، و ورش عمل تقام خلال مدة إنعقاد المؤتمر.





ويطرح المؤتمر احدث ما توصل اليه الطب فى مجال التشخيص، و كافه العلاجات الجديدة التى سوف تمهد الطريق للوصول للشفاء التام لمرضى سرطان الدم، و الغدد الليمفاوية، و باقى أمراض الدم فى مصر و المنطقة العربية.