زلزلوا قطر واهتفوا للسيسي.. رسالة أحمد موسى لـ جماهير الزمالك ..فيديو

أشاد الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسئوليتي"، با لمصريين الموجودين في الدوحة الذين استقبلوا فريق الزمالك استقبالًا مهيبًا، مشيرًا إلى أن هناك أهلاوية خرجوا للمطار واستقبلوا الزمالك أيضًا، موجهًا التحية لكل من خرج لاستقبال الفريق.





وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" عبر فضائية "صدى البلد"، أن الزمالك ممثل مصر، وأتمنى وجود الروح الرياضية باستمرار، مشيرًا إلى أن إسماعيل يوسف ترأس البعثة.





وتابع الإعلامي أحمد موسى، أن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك سيعلن مفاجأة عقب الفوز المباراة التي ستجمع الزمالك بالترجي التونسي على لقب كأس السوبر الأفريقي ونحن في انتظارها.





وأبدى الإعلامي أحمد موسى، أمله في أن يملأ جمهور نادي الزمالك الموجود المدرجات يوم الجمعة القادم، وأن يهتفوا لمصر ولرئيسها، مؤكدًا أنه لا أحد يستطيع إيذاء المصريين الموجودين هناك.



