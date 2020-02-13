AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

زلزلوا قطر واهتفوا للسيسي.. رسالة أحمد موسى لـ جماهير الزمالك ..فيديو

الخميس 13/فبراير/2020 - 01:35 ص
مرتضى منصور رئيس
مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك
Advertisements
محمود محسن
أشاد الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسئوليتي"، بالمصريين الموجودين في الدوحة الذين استقبلوا فريق الزمالك استقبالًا مهيبًا، مشيرًا إلى أن هناك أهلاوية خرجوا للمطار واستقبلوا الزمالك أيضًا، موجهًا التحية لكل من خرج لاستقبال الفريق.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" عبر فضائية "صدى البلد"، أن الزمالك ممثل مصر، وأتمنى وجود الروح الرياضية باستمرار، مشيرًا إلى أن إسماعيل يوسف ترأس البعثة.

وتابع الإعلامي أحمد موسى، أن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك سيعلن مفاجأة عقب الفوز المباراة التي ستجمع الزمالك بالترجي التونسي على لقب كأس السوبر الأفريقي ونحن في انتظارها. 

وأبدى الإعلامي أحمد موسى، أمله في أن يملأ جمهور نادي الزمالك الموجود المدرجات يوم الجمعة القادم، وأن يهتفوا لمصر ولرئيسها، مؤكدًا أنه لا أحد يستطيع إيذاء المصريين الموجودين هناك. 

وقال أحمد موسى "أتمنى أن يكون هناك زلزال بأعلى صوت في قلب الدوحة تحيا مصر وتحيا الرئيس عبد الفتاح السيسي ونشوف حد يقرب"، مناشدًا "زلزلوا قطر بهتافات للرئيس ومصر من قلب الدوحة".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

يا خسارة.. رسالة من مرتضى منصور لـ حسن حمدى على الهواء.. فيديو

مرتضى منصور يغازل حسن حمدي على الهواء.. فيديو

شاهد رد حسن حمدي على رسالة مرتضى منصور.. فيديو

قرار نهائي.. مرتضى منصور يرفض خوض الزمالك السوبر الإفريقي في قطر

فأل سيئ.. ميدو ينتقد إدارة الزمالك بقيادة مرتضى منصور

طارق يحيى يشيد بموقف مرتضى منصور من مباراة السوبر الإفريقي بـ قطر

ترشيحاتنا

موجود منذ 16 عاما.. علماء الصين يتوصلون إلى المكان الرئيسي لانطلاق فيروس كورونا

عشاء بحري مجاني.. العاصفة سيارا تقذف ملايين الصدف والكائنات البحرية على الشواطئ.. شاهد

خالد الغندور يكشف تفاصيل أزمة عودة الزمالك من قطر والسفر إلى الإمارات

خالد جمال يكتب: تعاطف مع الطيار أم كراهية في محمد رمضان؟

بسبب الحنطور.. ناهد السباعي تثير الجدل بفيديو جديد

خناقة على «بنت الجيران».. قصة الأزمة بين حسن شاكوش وعمر كمال

AdvertisementS

موجود منذ 16 عاما.. علماء الصين يتوصلون إلى المكان الرئيسي لانطلاق فيروس كورونا

الأرصاد تحذر من موجة طقس غير مستقرة تضرب البلاد السبت.. فيديو

حذروا أولادكم منها..تامر أمين ينفعل على الهواء بسبب لعبة خطيرة منتشرة فى المدارس |..شاهد

هددها بصورها الفاضحة.. «يا بت أنتي مراتي» تنتهي بمندوب المبيعات خلف القضبان

بنسبة تفوق 82%.. مؤشرات أولية: فوز ابو العينين باكتساح فى الانتخابات التكميلية لمجلس النواب بالجيزة

علي معلول ونجما الأهلي مهددون بالغياب عن مواجهة الزمالك

بـ مليار و69 مليون جنيه.. الأمن العام يضبط موظفي بريد تلاعبوا فى حسابات العملاء

خالد الغندور يكشف تفاصيل أزمة عودة الزمالك من قطر والسفر إلى الإمارات

فيديو يسجل ظهور مخلوق غريب شبيه بالرجل القرد يتجول في غابة.. شاهد

بـ مكياج جذاب وفستان قصير .. مى عمر تستعرض جمالها فى إطلالة أنيقة

الصحة العالمية تكشف آخر تطورات علاج فيروس كورونا

المسماري يفضح أردوغان: تركيا مستمرة في إرسال السلاح.. وتسيطر على 99% من مساحة ليبيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ فساتين لافتة وجذابة.. نجمات تألقن في حفل BVLGARI.. من الأحلى؟

فيديو يسجل ظهور مخلوق غريب شبيه بالرجل القرد يتجول في غابة.. شاهد

بـ كتف واحد ومطرز وأنيق.. فستان بسمة يخطف الأنظار في أسوان.. شاهد