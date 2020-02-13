طريقة عمل خلية النحل بالكفتة

خلية النحل بالكفتة من الأطباق الجديدة وغير التقليدية التى يمكنك إعدادها و تقديمها لأفراد أسرتك على طريقة الشيف شربينى مقدم برنامج الشيف.
مقادير خلية النحل بالكفتة
العجينة
سكر
نصف كوب لبن
1 كيلو دقيق
نصف ملعقة بيكنج باودر
ملح
2 ملعقة كبيرة زيت نباتي
2 ملعقة كبيرة زبادي
للحشوة
لحم مفروم
بصل مبشور
ملح وفلفل
بهارات
لدهن الوجه
زبدة
ثوم مهروس
كزبرة خضراء
طريقة تحضير خلية النحل بالكفتة
العجينة
* يجهز قالب باريكس
* تقسم إلى كرات وتحشى باللحمة
* ترص في الصينية، وتترك لتختمر مرة أخرى
* وتخبز في الفرن حتى يصبح ذهبي اللون
* يدهن الوجه
الحشوة
* تخلط جميع المكونات في الكبة وتشكل على شكل كرات
* تقلى في الزيت من جميع الجهات