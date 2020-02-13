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طريقة عمل خلية النحل بالكفتة

الخميس 13/فبراير/2020 - 03:14 ص
طريقة عمل خلية النحل
طريقة عمل خلية النحل بالكفتة
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هاجر هانئ
خلية النحل بالكفتة من الأطباق الجديدة وغير التقليدية التى يمكنك إعدادها و تقديمها لأفراد أسرتك على طريقة الشيف شربينى مقدم برنامج الشيف.



مقادير خلية النحل بالكفتة
العجينة
سكر 
نصف كوب لبن 
1 كيلو دقيق 
نصف ملعقة بيكنج باودر 
ملح
 2 ملعقة كبيرة زيت نباتي
 2 ملعقة كبيرة زبادي

 للحشوة
لحم مفروم 
بصل مبشور 
ملح وفلفل
 بهارات 

لدهن الوجه
زبدة 
ثوم مهروس 
كزبرة خضراء 

طريقة تحضير خلية النحل بالكفتة
العجينة

* يجهز قالب باريكس
* تقسم إلى كرات وتحشى باللحمة
* ترص في الصينية، وتترك لتختمر مرة أخرى
* وتخبز في الفرن حتى يصبح ذهبي اللون
* يدهن الوجه

الحشوة
* تخلط جميع المكونات في الكبة وتشكل على شكل كرات
* تقلى في الزيت من جميع الجهات


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