بـ شورت جلد.. نسرين طافش تستعرض أناقتها في أحدث ظهور

حرصت الفنانة نسرين طافش على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، بصورة جديدة من أحدث جلسة تصوير.
تألقت نسرين طافش فى الصورة بإطلالة عصرية، حيث ارتدت شورت أسود اتسم بالقماش الجلد، ونسقت معه بلوزة خضراء ذات أكمام طويلة وتميزت بأنها بسيطة ولا تحمل أى نقوشات.
وأكملت نسرين طافش إطلالتها بحذاء متوسط الطول باللون الأسود فيما ارتدت "كولون" شفاف باللون الأسود، وتزينت بمجموعة من الإكسسوارات العصرية.
أما من الناحية الجمالية، فوضعت نسرين طافش مكياج جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها، فيما اعتمدت على خصلات شعرها المموج المنسدل على كتفيها.