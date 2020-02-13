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فن

لأول مرة.. مدير أعمال عمرو دياب يشترك في ألبومه الجديد بأغنية «روح»

الخميس 13/فبراير/2020 - 03:43 ص
عمرو دياب
عمرو دياب
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أحمد إبراهيم
طرح الهضبة عمرو دياب، ألبومه الجديد "سهران" عبر إحدى شركات الاتصالات.

ولأول مرة تعاون أحمد زغلول مدير أعمال عمرو دياب في الألبوم بأغنية من كلماته وألحانه وهي "روح"، وهي أغنية من النوع الشرقي، وتقول الأغنية في مطلعها "جرح الهوى لو من الحبايب ملوش دوا آه ولا قلب دايب.. انسى اللي كان انا قدرت انسى كل اللي بينا هنعيشه ذكرى.. روح روح ابعد عني روح روح ياللي تاعبني.. دانا قلبي سامحك وجرحي سامحك الله يسامحك".

وكتب عمرو دياب، عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، "وأخيرًا بعد طول انتظار، حصريًا ألبوم عمرو دياب الجديد سهران إنتاج Nay متاح دلوقتى لكل العملاء".

وتعاون مع الهضبة في الألبوم عدد من الشعراء والملحنين والموزعين أبرزهم أيمن بهجت قمر وتامر حسين وصابر كمال وعمرو مصطفى وعزيز الشافعي ومحمد يحيى وطارق مدكور ورامي سمير وأسامة الهندي ونادر حمدي.

وينتظر الجمهور حفل عمرو دياب، يوم الجمعة 28 من فبراير المقبل، بقاعة المنارة في التجمع الخامس، للاحتفال بألبوم "سهران".

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