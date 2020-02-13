كاظم الساهر يتألق في حفلة الرياض.. ومتابعون: أحلى عيد حب

شارك الفنان كاظم الساهر، جمهوره بمجموعة من الصور من حفلة الأخير التي أقيمت مساء أمس بالعاصمة السعودية الرياض.





وظهر بالصور التي نشرها كاظم الساهر عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، عدد كبير من الجماهير لمتابعة الحفل.





وسرعان ما انهالت التعليقات من متابعيه على أدائه بالحفل وجاءت بين "ملك" و "أحلى كاظم وأحلى حفلة وأحلى عيد حب" و "يا جمالك يا قيصر" و"ربي يحفظك".





يذكر أن الفنان كاظم الساهر أعلن فى إحدى الحفلات خطوبته رسميا على فتاة تونسية تدعى سارة، وأعلن القيصر الخبر على الملأ أمام جمهوره، مؤكدا أن الأمر لم يتعد الخطوبةـ وأنه لم يتزوج بعد، وفى حالة الزواج سيعلن ذلك.



