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فن

بمناسبة عيد الحب.. هبة يوسف تهدي جمهورها أغنية «ده جماله» ..فيديو

الخميس 13/فبراير/2020 - 05:19 ص
المطربة هبة يوسف
المطربة هبة يوسف
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حسن رضوان

أهدت المطربة الشابة "هبة يوسف"، أغنية تحمل اسم "ده جماله" بمناسبة عيد الحب الموافق 14 فبراير، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.


وأكدت "هبة يوسف" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أنها تريد أن ترسم البسمة على وشوش الجميع وتسعى جاهدة في كل مناسبة جميلة أن تدخل الحب والبهجة في قلوب جماهيرها. 


وتابعت المطربة حديثها "أهديها لكل اللي بيحبوا بعض سوا اصدقاء او ازواج او مخطوبين ولكل الفئات العمرية".


وأشارت المطربة الشابة هبة يوسف، إلى أن كلمات هذه الاغنية من تأليف عبد الله امبابي وألحان محمد بدر وتوزيع محمود دسوقي وهندسة صوت محمد جودة، إضافة إلى إنتاج براتيسلافا.


وكانت المطربة هبة يوسف، قد أزاحت الستار عن أغنية لها ايضا خلال الآونة الأخيرة تحمل اسم "بديكم راية الله" عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، تهديها إلى الشعب العراقي.

الجدير بالذكر أن المطربة هبة يوسف كانت تتواجد في دولة الإمارات لإحياء عدد من الحفلات الغنائية في دبي وابو ظبي، حيث حققت نجاحا باهرا وحضورا جماهيريا مميزا.
بمناسبة عيد الحب.. هبة يوسف تهدي جمهورها أغنية «ده جماله» ..فيديو
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