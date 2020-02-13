بمناسبة عيد الحب.. هبة يوسف تهدي جمهورها أغنية «ده جماله» ..فيديو

أهدت المطربة الشابة "هبة يوسف"، أغنية تحمل اسم "ده جماله" بمناسبة عيد الحب الموافق 14 فبراير، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.





وأكدت "هبة يوسف" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أنها تريد أن ترسم البسمة على وشوش الجميع وتسعى جاهدة في كل مناسبة جميلة أن تدخل الحب والبهجة في قلوب جماهيرها.





وتابعت المطربة حديثها "أهديها لكل اللي بيحبوا بعض سوا اصدقاء او ازواج او مخطوبين ولكل الفئات العمرية".





وأشارت المطربة الشابة هبة يوسف، إلى أن كلمات هذه الاغنية من تأليف عبد الله امبابي وألحان محمد بدر وتوزيع محمود دسوقي وهندسة صوت محمد جودة، إضافة إلى إنتاج براتيسلافا.



