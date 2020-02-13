AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

مؤشرات أولية.. جولة إعادة بين مرشح حزب مستقبل وطن وعبدالله خليفة بملوي

الخميس 13/فبراير/2020 - 02:27 ص
مستقبل وطن
مستقبل وطن
Advertisements
صدى البلد
رصدت غرفة عمليات حزب "مستقبل وطن" في محافظة المنيا، أن نتائج الفرز في الانتخابات التكميلية بدائرة مركز ملوي، أسفرت، عن الإعادة بين مرشح حزب مستقبل وطن، محمد عبد الحكيم أبو زيد الذى حصد 26 ألفا و576 صوتا، والمرشح الآخر عبدالله محمد عبدالله خليفة، الذي حصد 10 آلاف و375 صوتا.

ويصل إجمالي عدد المواطنين الذين لهم حق التصويت بنطاق الدائرة 444 ألفًا و867 ناخبًا؛ مقسمين على 85 مركزًا انتخابيًا، و153 لجنة فرعية.

ويشرف على الانتخابات 152 مستشارًا وعضوًا من وزارة العدل، موزعين على كافة اللجان الفرعية بدائرة مركز ملوي، ويصل إجمالي عدد المواطنين الذين لهم حق التصويت بنطاق الدائرة 444 ألف و 867 ناخبًا، مقسمين على 85 مركز انتخابي، و153 لجنة فرعية.

وكانت رصدت غرفة عمليات حزب مستقبل وطن، بمحافظة المنيا والمشكلة لمتابعة الانتخابات التكميلية بدائرة مركز ملوى تقدم مرشح الحزب محمد عبد الحكيم ابو زيد وذلك طبقا لنتائج الفرز  الأولية. 

الجدير بالذكر أن مرشح الحزب محمد عبد الحكيم أبو زيد  يخوض الانتخابات فى مواجهة 6 مرشحين بعد خلو المقعد لوفاة النائب أحمد شرموخ.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بدء التصويت في الخارج بالانتخابات التكميلية لمجلس النواب لدائرتي الجيزة وملوي

للمصريين بالخارج .. خريطة تفاعلية لعناوين لجان الانتخابات التكميلية بمجلس النواب

إجراءات أمنية مكثفة لتأمين الانتخابات التكميلية لمجلس النواب في الجيزة

غرفة عمليات مستقبل وطن ترصد إقبال الناخبين على لجان ملوي الانتخابية

اللجان تغلق أبوابها أمام الناخبين في أول أيام تكميلية النواب بالجيزة وملوي

انطلاق الانتخابات التكميلية بدائرة ملوي لليوم الثاني على التوالي

ترشيحاتنا

أخبار نادي الزمالك.. أزمة في العودة من قطر.. و7 قنوات عربية وعالمية تنقل السوبر الأفريقي

جريئة وعصرية .. شاهد أبرز إطلالات ساندى علي فى عيد ميلادها

بـ فساتين لافتة وجذابة.. نجمات تألقن في حفل BVLGARI.. من الأحلى؟

خناقة على «بنت الجيران».. قصة الأزمة بين حسن شاكوش وعمر كمال

الصحة العالمية تكشف آخر تطورات علاج فيروس كورونا

بنسبة تفوق 82%.. مؤشرات أولية: فوز ابو العينين باكتساح فى الانتخابات التكميلية لمجلس النواب بالجيزة

AdvertisementS

موجود منذ 16 عاما.. علماء الصين يتوصلون إلى المكان الرئيسي لانطلاق فيروس كورونا

حذروا أولادكم منها..تامر أمين ينفعل على الهواء بسبب لعبة خطيرة منتشرة فى المدارس |..شاهد

الأرصاد تحذر من موجة طقس غير مستقرة تضرب البلاد السبت.. فيديو

هددها بصورها الفاضحة.. «يا بت أنتي مراتي» تنتهي بمندوب المبيعات خلف القضبان

بنسبة تفوق 82%.. مؤشرات أولية: فوز ابو العينين باكتساح فى الانتخابات التكميلية لمجلس النواب بالجيزة

علي معلول ونجما الأهلي مهددون بالغياب عن مواجهة الزمالك

بـ مليار و69 مليون جنيه.. الأمن العام يضبط موظفي بريد تلاعبوا فى حسابات العملاء

خالد الغندور يكشف تفاصيل أزمة عودة الزمالك من قطر والسفر إلى الإمارات

فيديو يسجل ظهور مخلوق غريب شبيه بالرجل القرد يتجول في غابة.. شاهد

بـ مكياج جذاب وفستان قصير .. مى عمر تستعرض جمالها فى إطلالة أنيقة

الصحة العالمية تكشف آخر تطورات علاج فيروس كورونا

المسماري يفضح أردوغان: تركيا مستمرة في إرسال السلاح.. وتسيطر على 99% من مساحة ليبيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ فساتين لافتة وجذابة.. نجمات تألقن في حفل BVLGARI.. من الأحلى؟

فيديو يسجل ظهور مخلوق غريب شبيه بالرجل القرد يتجول في غابة.. شاهد

بـ كتف واحد ومطرز وأنيق.. فستان بسمة يخطف الأنظار في أسوان.. شاهد