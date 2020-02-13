مؤشرات أولية.. جولة إعادة بين مرشح حزب مستقبل وطن وعبدالله خليفة بملوي

رصدت غرفة عمليات حزب "مستقبل وطن" في محافظة المنيا، أن نتائج الفرز في الانتخابات التكميلية بدائرة مركز ملوي، أسفرت، عن الإعادة بين مرشح حزب مستقبل وطن، محمد عبد الحكيم أبو زيد الذى حصد 26 ألفا و576 صوتا، والمرشح الآخر عبدالله محمد عبدالله خليفة، الذي حصد 10 آلاف و375 صوتا.





ويصل إجمالي عدد المواطنين الذين لهم حق التصويت بنطاق الدائرة 444 ألفًا و867 ناخبًا؛ مقسمين على 85 مركزًا انتخابيًا، و153 لجنة فرعية.





ويشرف على الانتخابات 152 مستشارًا وعضوًا من وزارة العدل، موزعين على كافة اللجان الفرعية بدائرة مركز ملوي، ويصل إجمالي عدد المواطنين الذين لهم حق التصويت بنطاق الدائرة 444 ألف و 867 ناخبًا، مقسمين على 85 مركز انتخابي، و153 لجنة فرعية.





وكانت رصدت غرفة عمليات حزب مستقبل وطن، بمحافظة المنيا والمشكلة لمتابعة الانتخابات التكميلية بدائرة مركز ملوى تقدم مرشح الحزب محمد عبد الحكيم ابو زيد وذلك طبقا لنتائج الفرز الأولية.





الجدير بالذكر أن مرشح الحزب محمد عبد الحكيم أبو زيد يخوض الانتخابات فى مواجهة 6 مرشحين بعد خلو المقعد لوفاة النائب أحمد شرموخ.