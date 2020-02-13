ثورة علمية.. علماء يكشفون الخط الزمني لتشكل المريخ

تمكن فريق من العلماء بالولايات المتحدة من تحديد العمر الحقيقي والدقيق لكوكب المريخ، حيث أكدوا أن "المارد الأحمر" استغرق أكثر من 20 مليون عام ليصبح على الحالة التي هي عليها الآن.





وحسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن العلماء يرجحون أن أكثر من 3 كويكبات كبيرة يتراوح قطرها بين ألف وألفي كيلومتر، قد تكون اصطدمت بالكوكب في مرحلة مبكرة نسبيًا من تطوره.





وبعد ذلك وبشكل تدريجي تشكل الكوكب عن طريق تراكم كتلة الكلية عبر سحب الجزئيات في حقل الجاذبية الخاص به الذي جعل قطره يصل إلى 6759 كيلومترا.





ويعد هذا الاكتشاف المذهل، مناقضًا للرأي العلمي السائد بأن كوكب المريخ تشكل خلال فترة زمنية امتدت من 2 إلى 4 مليارات سنة وذلك بعد أن بدأ النظام الشمسي في التكون.





ويُعتقد أنه خلال تكوين النظام الشمسي، تم إنشاء المريخ كنتيجة لعملية عشوائية من تراكم المواد المتراكمة من القرص الكوكبي الأولي الذي يدور حول الشمس.





المريخ لديه العديد من الميزات الكيميائية المميزة الناجمة عن موقعه في النظام الشمسي. العناصر التي تحتوي على نقاط غليان منخفضة نسبيًا، مثل الكلور والفوسفور والكبريت، أكثر شيوعًا على المريخ من الأرض؛ ربما تم دفع هذه العناصر إلى الخارج بواسطة الرياح الشمسية للشمس.



