إصابات وخسائر مادية.. أحداث دموية بمباراة الرجاء والجيش الملكي في الدوري المغربي

الأمير مولاي عبد الله في العاصمة الرباط والذي احتضن





وكشف موقع البطولة أن أحداث مؤسفة حدثت عقب انتهاء المباراة حيث قامت مشاجرات واشتباكات بين جمهور الفريقين والتي اسفرت عن اصابات بين المشجعين والعديد من الخسائر المادية.





وحرصت قوات الامن المغربية على تاخير رحيل حافلة الرجاء حرصا على سلامة اللاعبين.





وصرح جمال السلامي مدرب الرجاء أن الفريق نسى أحداث تلك المباراة والتركيز خلال الفترة المقبلة على مباراة الاسماعيلي ضمن بطولة كأس محمد السادس للاندية الابطال.





ومن المقرر أن يواجه الرجاء نظيره الاسماعيلي يوم الأحد المقبل في مباراة نصف نهائي البطولة العربية.





وأضاف أن مباراة الاسماعيلي هامة وعلى اللاعبين نسيان المباراة والتركيز على القادم.

شهد ستادمباراة الرجاء أمام نظيره الجيش الملكي احداث دموية بين جمهور الفريقين وذلك ضمن مباريات الدوري المغربي والتي انتهت بفوز الجيش 1-0