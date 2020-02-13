موعد مباراة الزمالك والترجي التونسي في السوبر الأفريقي والقنوات الناقلة

تنطلق مساء الجمعة المقبل المباراة المرتقبة بين فريق الزمالك بطل الكونفدرالية، والترجي التونسي بطل دوري أبطال أفريقيا، في الدوحة على ستاد ثاني بن جاسم ضمن مباراة السوبر الأفريقي.
ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً وتذاع عبر قناة "بي إن سبورتس".
وتقام مباراة السوبر الإفريقي في السادسة مساء الجمعة المقبل بالدوحة بين الزمالك بطل الكونفدرالية والترجي التونسي بطل دوري أبطال إفريقيا.
ويؤدي الزمالك تدريباته ظهر اليوم على ملعب الجامعة بقطر استعدادا لمواجهة الترجي التونسي ببطولة السوبر الإفريقي على ملعب الغرافة.
ويترأس بعثة الزمالك فى الدوحة الكابتن إسماعيل يوسف عضو المجلس ويرافقه المهندس هانى زادة واللواء علاء مقلد والكابتن حمادة أنور أعضاء المجلس.