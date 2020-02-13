موعد مباراة الزمالك والترجي التونسي في السوبر الأفريقي والقنوات الناقلة

تنطلق مساء الجمعة المقبل المباراة المرتقبة بين فريق الزمالك بطل الكونفدرالية، والترجي التونسي بطل دوري أبطال أفريقيا، في الدوحة على ستاد ثاني بن جاسم ضمن مباراة السوبر الأفريقي.





ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً وتذاع عبر قناة "بي إن سبورتس".