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درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 13-2-2020 .. فيديو

الخميس 13/فبراير/2020 - 08:30 ص
طقس اليوم
طقس اليوم
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ريهام فيكتور
توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الخميس ، طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا غائم على مناطق متفرقة بالقاهرة الكبرى، في حين يسود طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وغائم أيضا على مناطق متفرقة والرياح معتدلة على الوجه البحرى، ويسود السواحل الشمالية الغربية طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح نشطة.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

الصغرى العظمى

القاهرة الصغرى 8  والعظمى 20

الإسكندرية الصغرى 10 والعظمى 21

مطروح الصغرى 11 والعظمى 18

بورسعيد الصغرى 11 والعظمى 22

دمياط الصغرى 10 والعظمى 21

الإسماعيلية الصغرى 08 والعظمى 22

السويس الصغرى 8 والعظمى 20

العريش الصغرى 07 والعظمى 21

رفح الصغرى 07 والعظمى 20

طابا الصغرى 11 والعظمى 18      

شرم الشيخ الصغرى 13 والعظمى 22

الغردقة الصغرى 13 والعظمى 22

أسيوط الصغرى 06 والعظمى 21

الأقصر الصغرى  10 والعظمى 22

أسوان الصغرى 10 والعظمى 23    

الوادى الجديد الصغرى 05 والعظمى 20

شلاتين الصغرى 12 والعظمى 24

حلايب الصغرى 13 والعظمى 22
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