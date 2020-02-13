تداول 32 ألف طن ألومنيوم و712 شاحنة و56 سيارة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لموانئ البحر الأحمر نشاطا ملحوظا فى تداول البضائع والشاحنات بموانى الهيئة حيث تم تداول 32 ألف طن ألومنيوم و712 شاحنة و56 سيارة .





حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة kavkaz وعلى متنها 32 الف طن المومنيوم قادمة من البرازيل بينما تغادر السفينة بوسيدون اكسبريس وعلى متنها 106 شاحنة و5 سيارات .





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فيما استقبل الميناء بالأمس خمس سفن وهى الحرية، الحرية2، امانة، بوسيدون اكسبريس، عزيز اكسبريس وعلى متنهم 304 شاحنات و29 سيارة وغادرت ثلاث سفن وهى امانة، الحرية، عزيز اكسبريس وعلى متنهم 131 شاحنة و7 سيارات .



