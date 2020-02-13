AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

تداول 32 ألف طن ألومنيوم و712 شاحنة و56 سيارة بموانئ البحر الأحمر

الخميس 13/فبراير/2020 - 10:11 ص
ميناء
ميناء
Advertisements
حسن غنيمة
أعلن المركز الإعلامي لموانئ البحر الأحمر نشاطا ملحوظا فى تداول البضائع والشاحنات بموانى الهيئة حيث تم تداول 32 ألف طن ألومنيوم و712 شاحنة و56 سيارة .

حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة kavkazوعلى متنها 32 الف طن المومنيوم قادمة من البرازيل بينما تغادر السفينة بوسيدون اكسبريس وعلى متنها 106 شاحنة و5 سيارات .

اقرأ أيضًا:




فيما استقبل الميناء بالأمس خمس سفن وهى الحرية، الحرية2، امانة، بوسيدون اكسبريس، عزيز اكسبريس وعلى متنهم 304 شاحنات و29 سيارة وغادرت ثلاث سفن وهى امانة، الحرية، عزيز اكسبريس وعلى متنهم 131 شاحنة و7 سيارات .

كما يستعد ميناء نويبع لاستقبال السفينتين سينا وبريدج وعلى متنهم 42 شاحنة فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية للسفينتين سينا وبريدج (وصول وسفر) وعلى متنهم 129 شاحنة و15 سيارة بينما يستقبل ميناء الغردقة السفينة كوين نفرتيتى .

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تداول 528 شاحنة و36 سيارة بموانئ البحر الأحمر

تداول 629 شاحنة و31 سيارة بموانئ البحر الأحمر

تداول 621 شاحنة و33 سيارة بموانئ البحر الأحمر

وصول 30 ألف طن ألومنيوم لميناء سفاجا وتداول 447 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

تداول 686 شاحنة و31 سيارة بموانئ البحر الاحمر

ترشيحاتنا

موعد مباراة الزمالك والترجي التونسي في السوبر الأفريقي والقنوات الناقلة

سعد محمد ناشئ الزمالك المصاب بالسرطان: هذه أصعب لحظة عشتها في مرضي..فيديو

بعد سخريته من الطيار المفصول.. محمد رمضان يواصل إثارة الجدل بفيديو جديد

لعبة تحدى جديدة تنتشر في المدارس تثير مخاوف أولياء الأمور.. فيديو

هند النعساني: المؤشرات الأولية تؤكد فوز محمد أبو العينين فى الانتخابات التكميلية باكتساح.. فيديو

في عيد ميلاد ميمي جمال.. عمرها واسمها الحقيقي وقصة اعتزالها وحجابها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بين الجريئة و المحتشمة .. شاهد أبرز إطلالات زوجات النجوم خلال أسبوع

الصين تطرح ساوايست dx3 الجديدة في مصر بسعر مميز.. صور

أسعار باهظة وأناقة لافتة .. فى عيد ميلادها .. شاهد.. إطلالات أحلام