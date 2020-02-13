الشغلانة لسه ليها كبير.. رامي جمال يغازل عمرو دياب بعد سهران





وكتب رامي جمال، من خلال حسابه الرسمي على "إنستجرام" قائلا: "مبروك من قلبي للهضبة عمرو دياب ولكل اصدقائي اللي اشتغلوا في الالبوم وفعلا عاملين البوم تحفة بقول لكل المستمعين اتبسطوا واتطمنوا الشغلانة دي لسة ليها كبير ولسة فيها اللي زيي عنده طموح .. ادعموا الفن الحقيقي .. مصر كانت وهتفضل فيها الريادة علشان بعد توفيق ربنا انتم سبب النجاح".





ألبوم "سهران" يضم 14 أغنية ما بين الرومانسي والمقسوم، وتطرحه شركة "ناي" التي يمتلكها عمرو دياب، من خلال إحدى الخدمات الصوتية لإحدى شركات الهاتف المحمول.





وكانت من بين أغاني الألبوم أغنية "هيعيش يفتكرني" التي حققت نجاحا كبيرا قبل طرحها بشكل رسمي.

حرص الفنان رامي جمال، على تهنئة الهضبة عمرو دياب، بعد طرحه ألبومه الجديد سهران.