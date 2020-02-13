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أخبار البلد

البحوث الإسلامية يعقد ندوة تثقيفية الأحد المقبل

الخميس 13/فبراير/2020 - 11:23 ص
ندوة تثقيفية بمجمع
ندوة تثقيفية بمجمع البحوث الإسلامية
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محمد صبري عبد الرحيم
يعقد مجمع البحوث الإسلامية الأحد المقبل ندوة تثقيفية بعنوان "الإعلام والقيم الإنسانية في الخطاب الديني المحلي والدولي" يشارك فيها وعاظ وواعظات الأزهر الشريف، وذلك في إطار توجيهات شيخ الأزهر أحمد الطيب – شيخ الأزهر بتكثيف اللقاءات الحوارية والتثقيفية التي تسهم في الجانب العلمي لوعاظ وواعظات الأزهر بما ينعكس على أدائهم في التواصل مع الجمهور العام خلال حملاتها التوعوية. 

يحاضر في الندوة  الدكتور نظير عيّاد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، ود.حسين أمين مدير مركز كمال أدهم للصحافة التليفزيونية والرقمية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، وتناقش الندوة مجموعة المحاور المهمة التي تتعلق بالدور الإعلامي في دعم الخطاب الموجهة لإرساء وترسيخ القيم الإنسانية التي تساعد على نشر السلم المجتمعي محليًا ودوليًا. 

كما تتعرض الندوة من خلال الحوار المتبادل دور الإعلام الرقمي وسمات الخطاب الديني المعاصر، وجهود الأزهر في إرساء دعائم القيم الإنسانية، من خلال استعرض نموذج وثيقة الأخوة الإنسانية. 

يأتي اللقاء في إطار جهود المجمع المستمرة لتدريب وتأهيل وعاظ وواعظات الأزهر الشريف في مختلف المجالات العلمية والثقافية من خلال الملتقيات والندوات التفاعلية، والاستفادة من الخبرات العلمية المختلفة في هذا الشأن. 
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