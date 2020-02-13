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محافظات

مكتبة الإسكندرية تشارك في المؤتمر الدولي الثاني لعلم المصريات بـ اليونان.. صور

الخميس 13/فبراير/2020 - 11:42 ص
المؤتمر الدولي الثاني
المؤتمر الدولي الثاني لعلم المصريات باليونان
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أحمد عبد العزيز
شاركت مكتبة الإسكندرية، اليوم الخميس، في افتتاح المؤتمر الدولي الثاني لعلم المصريات تحت عنوان "الدور الذي لعبته المرأة في حضارات حوض البحر المتوسط عبر العصور" والذي تنظمه الجمعية اليونانية لعلم المصريات " في الفترة من ١٠-١٤ فبراير الجاري.

حضر الجلسة الافتتاحية السفير إسماعيل خيرت، سفير مصر باليونان، وألقي كلمة رحب فيها بالحضور وخص بالشكر والتقدير مكتبة الإسكندرية ومديرها مصطفي الفقي، وثمن دورها الريادي في نشر الثقافة والمعرفة، مؤكدا على العلاقات المتميزة بين مصر واليونان منذ القدم.

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وأكد الدكتور أشرف فراج، المشرف على مشروع سفارات المعرفة في الجامعات المصرية، في الكلمة التي القاها نيابة عن الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، أهمية الدور الذي لعبته المرأة في حضارات حوض البحر المتوسط عبر العصور.

من جانبها أثنت دكتورة إليسيا ماراڤيليا رئيس المؤتمر في كلمتها علي دور مكتبة الإسكندرية في إثراء وإنجاح المؤتمر، والحركة الثقافية.

يشارك في المؤتمر العديد من الباحثين سواء المصريين او غير المصريين من دول مختلفة، حيث تم تقديم العديد من الأوراق البحثية الهامة التي تتناول دور المرأة في العصور القديمة في مصر وحوض المتوسط.

ويتناول المؤتمر عدة محاور أهمها دور المرأة الاجتماعي في مصر القديمة، النصوص الادبية والكتابات المسجلة على الجدران التي تتعلق بدور المرأة، جمال المرأة في مصر القديمة واستقلالها، فضلا عن دور المرأة في المظاهر الكونية المختلفة، ودورها الديني والإلهي.

 وقدم  الدكتور أحمد منصور، مدير مركز الخطوط وعزة عزت، أوراق بحثية بالإضافة الى  أنهما كانا عضوين في اللجنة التنظيمية للمؤتمر.
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