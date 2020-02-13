وزير التعليم: تنسيق دخول الجامعات في النظام الجديد سيكون بالوزن النسبي وليس بالمجموع

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أن تنسيق الدخول للجامعات لطلاب الصف الثالث الثانوي وفق نظام التعليم الجديد، سيكون بالوزن النسبي وليس بالمجموع، بمعني كيف سيكون مستوى الطالب بين زملائه وليس حسب درجاته الفردية.





وأشار خلال الجلسة الأولى بمؤتمر تعزيز التعليم في الشرق الأوسط وقارة إفريقيا إلى أنه من الممكن أن يكون مستوى الطالب المتميز يعادل 85% وهو أعلى مستوى، وهذا معناه أن كليات القمة سيكون القبول بها وفق هذا المستوى.





وشدد وزير التربية والتعليم، على أن ما تحقق فى عام ونصف يعتبر إنجازا إيجابيا جدا، مشيرا إلى أن عملية التغيير صعبة ولكن الإيجابيات كثيرة ومميزة.





وأضاف وزير التربية والتعليم، خلال الجلسة الأولى، أن عملية التطوير مطبقة فى جميع مدارس مصر، ولكن استعداد المدارس والمعلمين مختلف في كل مدرسة، وهناك استجابة من المعلمين وأداء جيد لمعلمي رياض الأطفال.





وقال إن الدروس الخصوصية ثقافة قديمة وهدفها تحقيق مكسب مادي وتمثل مشكلة كبيرة من الناحية التعليمية تحرم الطلاب من التفكير، لأن الدروس الخصوصية تدمر العقل.





وقال إن هذا المناهج الجديدة في النظام التعليمي لمرحلة رياض الأطفال والمراحل الابتدائية تعتمد على المهارات والتفكير وليس الحفظ والتلقين، مشيرا الى أن الوزارة حققت إنجازا كبيرا فى نظام التعليم الجديد المطبق بكل مدارس مصر.



