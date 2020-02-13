برلماني يحذر من الانسياق وراء شائعات الإخوان عن فيروس كورونا فى مصر

حذر جون طلعت عضو مجلس النواب من الانسياق وراء الشائعات التى تبثها قنوات جماعة الإخوان الإرهابية بشأن وجود حالات إصابة بفيروس كورونا داخل مصر، معتبرا أنها جزء من مخطط يستهدف الإساءة لصورة مصر وتعطيل جهود التنمية الاقتصادية.





وأشار جون فى تصريحات المحررين البرلمانيين، إلى أن وزارة الصحة المصرية تتعامل بشفافية ووضوح منذ بداية ظهور الفيروس، وأعلنت على لسان متحدثها الإعلامى أننا لا نملك رفاهية إخفاء ظهور حالات مصابة بالفيروس إن وجدت.





وأضاف: "مصر تقدم تقريرا يوميا لمنظمة الصحة العالمية عن فيروس كورونا ورغم ذلك فإن قنوات الإخوان تبث شائعات يوميا عن وجود حالات إصابة بالفيروس وللأسف هناك من يسير ورائهم ويروح شائعاتهم عبر وسائل التواصل الاجتماعى بدون وعى".





وأكد جون أن هدف الإخوان هو أن توصم مصر بأنها دولة لديها حالات إصابة بالفيروس الذى يخشاه العالم كله ويترتب على ذلك تراجع معدلات تدفق السياحة الى أدنى مستوياتها وكذلك هروب الاستثمارات الأجنبية المباشرة خوفا من الفيروس.