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فن

تامر حسين يكشف لـ صدى البلد عن أغنية كتبها قبل طرح ألبوم عمرو دياب بـ 48 ساعة

الخميس 13/فبراير/2020 - 02:32 م
تامر حسين وعمرو دياب
تامر حسين وعمرو دياب
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شروق ابراهيم
كشف الشاعر تامر حسين أن هناك أغنية  قام بكتابتها قبل يومين فقط من إصدر ألبوم عمرو دياب الجديد "سهران"، وهي أغنية "جامدة جدا"، لافتا إلى أن الهضبة سجلها في وقت قياسي. 

وقال تامر حسين في تصريح خاص لـ صدى البلد إن جميع الأغاني التي قدمها عمرو دياب أعجبته كثيرًا، وأضاف: "جامدة جدا" لها طابع خاص بسبب ظروف تأليفها وتسجيلها". 

وكان عمرو دياب قد طرح منتصف ليل الأربعاء ١٢ فبراير ألبومه "سهران"، والذي ضم ١٢ أغنية جديدة وذلك عبر خدمة إحدى شركات المحمول. 

ومن المتوقع أن يطرح عمرو دياب الأغنيات عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب خلال الساعات القادمة.

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