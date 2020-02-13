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ديني

منظمة خريجي الأزهر تصدر كتاب "واقع الخطاب الديني" لمواجهة الفكر المتطرف

الخميس 13/فبراير/2020 - 02:24 م
كتاب واقع الخطاب
كتاب واقع الخطاب الديني لمواجهة الفكر المتطرف
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محمد صبري عبد الرحيم
ضمن خطتها لتفنيد الفكر المتطرف، والرد على أفكار الجماعات الظلامية بسلسلة من الإصدارات تتناول العديد من القضايا المعاصرة، أصدرت المنظمة العالمية لخريجى الأزهر كتابًا جديدًا بعنوان "واقع الخطاب الديني المعاصر".

ويتناول الكتاب عددًا من المحاور، فجاء البحث في محورين، المحور الأول: واقع الخطاب الديني المعاصر، وقد جاء هذا المحور في ثلاث نقاط، الأولى: خطاب الانغلاق، وقراءة فى بعض آثاره، والثانية: خطاب الانفلات، والانحراف، وأما الثالثة: خطاب الاتزان والوسطية، وهو خطاب الجمع بين العقل والنقل، المحور الثاني: مقاربة فى الحّل، وهو يضم مفهوم الخطاب الديني، وضرورة التجديد، والمقاصد المقترحة في عصرنا للخطاب الديني، ووسائل التجديد. 
 
وأعد الكتاب الدكتور إبراهيم الهدهد رئيس جامعة الأزهر الأسبق والمستشار العلمي للمنظمة، وكتب المقدمة الدكتور محمد عبدالفضيل القوصى، عضو هيئة كبار العلماء ونائب رئيس مجلس إدارة المنظمة.
 
وكانت قد أصدرت المنظمة العالمية لخريجى الأزهر مؤخرًا كتاب خاص بعنوان "تحديد المفاهيم ودوره فى تجديد الخطاب الدينى" ضمن سلسلة تفنيد الفكر المتطرف التى تعكف المنظمة على تنقيحها وإخراجها فى صورة سهلة مبسطة يستفيد منها القارئ المتخصص والبسيط على حد سواء أعده الدكتورعبدالفتاح العواري - عميد كلية أصول الدين، وكتب المقدمة الدكتور محمد عبدالفضيل القوصى – عضو هيئة كبار العلماء - نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة.
 
يحتوى الكتاب على رؤية عصرية لتوضيح المقصود من المصطلحات التى شاعت على ألسنة بعض الناس، حتى لا يتم الخلط بين المصطلحات بعضها البعض أو بين المصطلح الواحد.
 
كما وضح الكتاب بعض المفاهيم المغلوطة التى يستخدمها بعض الناس ولم يعرفوا معناها الحقيقي مثل مفهوم الجهاد، الخلافة، الحاكمية، دار السلام، دار الحرب.. وغيرها من المفاهيم التى آخرجها المغرضون من إطارها الشرعى الصحيح، واستخدمها هؤلاء استخدامًا خاطئًا. 
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