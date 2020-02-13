AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

خلف الزناتى: المعلم عنصر حاسم فى تنفيذ تطوير التعليم

الخميس 13/فبراير/2020 - 02:46 م
صدى البلد
Advertisements
شيماء مجدي

أكد خلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب ، أن التطوير فى التعليم يجب أن يقوم على أسس النجاح وأهمها أن يكون الطالب على استعداد للتعلم ولديه الحافز لذلك، ودمج أولياء الأمور في العملية التعليمية، ويظل المحور الرئيسى هو المعلم الذي يلعب دورا حاسما في التطوير وتنفيذه بالشكل المناسب ، ووضع حوافز للمتميزين فى تطبيق التدريب، بجانب أن يكون هناك بيئة تعليمية جاذبة للطالب.


جاء ذلك خلال مشاركته فى مؤتمر تعزيز التعليم في الشرق الأوسط و أفريقيا،  والذى أقامته وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي اليوم بالقاهرة.


وقال الزناتى أن مشروع تطوير التعليم الذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى ، يسير بخطى ثابتة نحو مجتمع يتعلم ويفكر ويبتكر، وسط جهود كبيرة وايجابية من الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم .


وشدد نقيب المعلمين على أهمية تدعيم الثقة بين المعلم والطالب حيث أن المعلم هو القدوة والمثل الحسن لطلابه مما يتطلب حمايته بتشريعات صارمة داخل محراب العلم فى المدارس من أى تعدى عليه ، لحمايتهم خلال أداء رسالتهم دورهم في تعليم أبنائنا الطلاب.

وأوضح ، أن النقابة تهتم بتثقيف المعلمين وتطوير مهاراتهم ، من خلال عقد دورات تدريبية متعددة، منها بالتعاون مع البورد البريطانى فى التدريب على أحدث طرق الشرح داخل الفصل، وإطلاق دورة تدريبية للمعلمين بالتعاون مع أكاديمية ناصر العسكرية فى مفاهيم واستراتيجيات الأمن القومى ، وتدريبات متطورة مع مؤسسة ICDL العالمية لتعلم قيادة الحاسب الآلى.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

‎انطلاق دورة إستراتيجيات الأمن القومي الأولى للمعلمين

نقيب المعلمين يتابع تدريبات اكاديمية ناصر العسكرية المنعقدة بالنقابة

حجازي خلال تكريمه بالمعلمين: المعلم أساس التطوير ونسعى لرفع مكانته المادية

وزير التعليم: نواصل جهودنا لتحسين أوضاع المعلمين مهنيًا واجتماعيًا وماديًا

بالتعاون مع أكاديمية ناصر العسكرية.. المعلمين تنظم دورة استراتيجيات الأمن

التعليم تعقد دورات تدريبية لمعلمي التربية الخاصة بالمحافظات

ترشيحاتنا

طرح تذاكر أولمبياد طوكيو خارج اليابان مايو القادم

ماذا وجد ضباط مباحث الآثار أثناء استهداف عدة منازل في سوهاج.. صور

رئيس الوزراء يسقط الجنسية عن مصرية تجنست بالإسرائيلية دون إذن

مأساة مرض.. أزمات في حياة زيزي مصطفى

فضل الدعاء للميت.. إليك أجمل الأدعية التي تردد له

دفي نفسك في الشتاء.. طريقة عمل محشي الكرنب بخلطة جديدة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا وجد ضباط مباحث الآثار أثناء استهداف عدة منازل في سوهاج.. صور

الصين تطرح ساوايست dx7 في مصر .. صور

بين الجريئة و المحتشمة .. شاهد أبرز إطلالات زوجات النجوم خلال أسبوع