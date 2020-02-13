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فن

برسالة رومانسية.. إدوارد يهنئ زوجته بعيد ميلادها

الخميس 13/فبراير/2020 - 02:37 م
ادوارد وزوجته
ادوارد وزوجته
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محمد بدران
حرص الفنان إدوارد، على تهنئة زوجته بعيد ميلادها، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

ونشر ادوارد صورة تجمعه بزوجته "فيفيان" وعلق: "كل سنة وإنت طيبة يا روح قلبي، كل سنة وإنتِ دايما معايا، كل سنة وإنت دايما جنبي وفي ضهري، ربنا يخليكي ليا طول العمر".

من ناحية يشارك ادوارد في مسلسل "الفتوة"  تأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوى، ومن المقرر أن يعرض مسلسل "الفتوة" خلال السباق الرمضاني المقبل، من إنتاج شركة سينرجى، تأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوى، وانتهى المخرج من تصوير الأسبوع الأول من العمل، وتم تصويره في الديكور الاساسي الذى تم بناؤه داخل مدينة الإنتاج الإعلامي، علي أن يستمر التصوير هناك حتى شهر فبراير القادم.

مسلسل "الفتوة" يشارك فى بطولته كل من ياسر جلال، مى عمر، نجلاء بدر، أحمد صلاح حسنى، رياض الخولى، مجدى فكرى، أحمد خليل، عادل الفار، مها نصار، صفوة، عهدى صادق وعدد آخر من الفنانين تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى و أحمد صلاح حسنى، وإنتاج شركة سينرجى وتدور أحداث المسلسل فى حقبة ما قبل الـ100 عام بحى الجمالية.
برسالة رومانسية.. إدوارد يهنئ زوجته بعيد ميلادها
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