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برلمان

أمين الجيزة بمستقبل وطن: الحزب عمل على قلب رجل واحد في الانتخابات التكميلية

الخميس 13/فبراير/2020 - 04:07 م
عادل ناصر أمين مستقبل
عادل ناصر أمين مستقبل وطن بالجيزة
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ماجدة بدوى - عبد الرحمن سرحان
أشاد عادل ناصر، أمين  حزب مستقبل وطن لمحافظة الجيزة، بما بذله قيادات الحزب برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف رئيس الحزب، فى الانتخابات التكميلية لمجلس النواب بدائرة الجيزة والتي أسفرت عن فوز رجل الصناعة محمد أبو العينين نائب رئيس الحزب ومرشح الحزب في الانتخابات التكميلية.

وأكد "ناصر"، على الجهد الكبير الذي قام به النائب علاء عابد نائب رئيس الحزب وعصام هلال أمين التنظيم بالحزب الأمانة المركزية واللواء يحيي العيسوي أمين الشئون القانونية بالأمانة المركزية والمسئول عن منطقة غرب ووسط الدلتا بالحزب، فى العملية الإنتخابية والتي أثبتت أن هناك قيادات واعية داخل الحزب وكذلك برهنت على تلاحم حزب مستقبل وطن بين المواطنين.

ووجه "أمين الحزب بالجيزة" الشكر لجميع الأمناء المساعدين وأمناء الأمانات النوعية وأمناء المراكز والأقسام بمحافظة الجيزة، بعد المجهود الذي بذلوه جميعًا فى العملية الإنتخابية، مشيدًا بالجهود الكبيرة التي بذلتها أمانة التنظيم وكذلك أمانة قسم الجيزة في الانتخابات.

وقال "ناصر "، إنه عمل منذ توليه مهام حزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة على توحيد جهود كافة أعضاء الحزب لإعلاء مصلحة الوطن والعمل الحزبي بروح الفريق الواحد لإعلاء اسم حزب مستقبل وطن، مؤكدًا أن الاستعدادات التي قامت عليها أمانة الحزب بالجيزة أفرزت حالة من التآخي وإنكار الذات بين الجميع لتنفيذ هدف واحد للجميع.
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