بعد إلغاء حفل عيد ميلاده بسبب كورونا.. مسن صيني يهدد بإشعال النار في نفسه

ألقت السلطات الصينية القبض على مواطن في التاسعة والخمسين من عمره، بعد أن هدد بإشعال النيران في نفسه بسبب قيام السلطات بإلغاء حفل عيد ميلاده كإجراء وقائي خوفًا من انتشار عدوى "كورونا".





وأفاد تقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية بأن المسن، الذي لم تتم الإشارة سوى إلى لقبه "وانج"، سكب البنزين على نفسه، وقام بربط مفرقعات نارية حول خصره اعتراضًا على قرار السلطات.





وأوضح التقرير أن "وانج" كان يخطط لإقامة مأدبة عشاء تضم 10 طاولات في أواخر الشهر الماضي في مدينة "تشونجتشينج"، الواقعة جنوب الصين، لكن في ظل قيام السلطات بتقييد التجمعات العامة في جميع أنحاء البلاد في محاولة لاحتواء تفشي عدوى "كورونا"، طلب المسئولون منه إلغاء حفل عيد ميلاده.





وأثار هذا القرار غضب "وانج" على نحو غير متوقع، لدرجة أنه توجه في أعقاب ذلك إلى مكتب لجنة قريته مسلحًا بالبنزين والمفرقعات النارية المربوطة حول خصره، وبعد أن دخل في مشادة مع المسئولين، سكب الوقود على صدره وأخرج ولاعة في محاولة لتخويف وتهديد المسئولين المحليين كي يسمحوا له بإقامة حفل عيد ميلاده.





وعلى الرغم من عدم تعرض أي شخص للأذى جراء تصرفه الجنوني، إلا أنه كان يوجد أكثر من 10 مرضى يتلقون العلاج في عيادة القرية بالطابق السفلي وقت وقوع هذا الحادث، وتم نقل اثنين منهم على الفور.



