مخاطر الفلاتر وترشيد استهلاك المياه في مسرح توعوي بسوهاج

نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج لقاءات توعوية لرواد النقابات والأندية لحثهم على ضرورة ترشيد الاستهلاك والحفاظ على مياه الشرب من أجل تحقيق مستقبل مائى آمن للأجيال المقبلة.





صرح بذلك اللواء المهندس محمد بدرى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وأشار إلى أنه تم توعية رواد نقابتى المهندسين والمهن الطبية ونادى سوهاج الرياضي لتعريفهم بالجهد المبذول لتوفير كوب مياه آمن ونظيف للمواطنين وبجودة عالية طبقًا للمواصفات العالمية لإنتاج مياه الشرب والسلوكيات الصحيحة فى التعامل مع المياه والاستخدام الآمن للصرف الصحى ومخاطر القيسونات والفلاتر والأضرار الصحية للطلمبات الحبشية.





وأشار رئيس مياه سوهاج إلى أنه تم توعية الأطفال من خلال استخدام مسرح العرائس والمسابقات المائية للحفاظ على مياه الشرب وأنه يتم توزيع هدايا على المشاركين لنشر ثقافة الحفاظ على المياه وخاصة بعد تناقص نصيب الفرد من المياه لأن الحفاظ على الموارد المائية مسئولية الجميع.

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