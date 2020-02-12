انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول لبرامج التعليم المدمج بجامعة سوهاج

أنهى مركز التعليم المدمج بجامعة سوهاج أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول لبرامج التعليم المدمج و المفتوح للعام الجامعي ٢٠١٩ /٢٠٢٠م.
صرح بذلك الدكتور
أحمد عزيز رئيس الجامعة، وقال إن الامتحانات استمرت على مدار ٣ أسابيع ، وخاضها
١١٦٢ طالبا وطالبة سواء الدارسين بنظام التعليم المفتوح القديم، بالإضافة إلى التعليم
المدمج بالشراكة مع جامعتي القاهرة والمنيا، أو برنامج الحقوق بالشراكة مع جامعة أسيوط،
أو برامج كليتى الآداب والتجارة بسوهاج.
مشيرًا إلى أنه تم
اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان سير العملية الامتحانية بكل يسر وسهولة، بالإضافة
إلى التأكد من تجهيز الكنترولات وتواجد الملاحظين والخدمات الطبية والأمنية والخدمات
المعاونة.
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