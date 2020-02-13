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أخبار البلد

التضامن: انتهاء فعاليات حملات التوعية الغذائية بحضور ١٠٠٠ مستهدف

الخميس 13/فبراير/2020 - 05:11 م
صدى البلد
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محمد عبد المنعم
اختتمت، اليوم، بمحافظة الاسكندرية سلسلة حملات التوعية الغذائية التى نظمتها وزارة التضامن الاجتماعي على مدار أكثر من شهرين، ضمن الشراكة المصرية اليابانية بين البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة وهيئة التعاون الدولي الچايكا.

قالت دينا عبدالوهاب مستشار وزير التضامن الاجتماعى للطفولة المبكرة، إن حملات التوعية الغذائية، بدأت بمحافظة الغردقة ثم انتقلت إلى أسوان ثم الغربية، القاهرة، الجيزة وختامًا بالإسكندرية، وحضر فعاليتها نحو ١٠٠٠ من المستهدفين من أولياء الأمور والميسرات من دور الحضانة، كما حضر ممثلون عن مديريات التضامن وأيضًا عن الجمعيات الأهلية الشريكة، من منطلق التوعية بأهمية الغذاء والتغذية السليمة للأم والطفل.

وأضافت دينا عبد الوهاب أن حملات التوعية شارك فيها الدكتور مجدي نزيه رئيس وحدة التثقيف الغذائي بالمعهد القومي للتغذية، ومتخصصون من المؤسسة العلمية للثقافة الغذائية.

وتم مناقشة أهمية التغذية السليمة للطفل منذ مرحلة الولادة حتى مرحلة النضج، والعادات السيئة في الطعام، وكيفية الحفاظ على قيمة الوجبات الغذائية، إضافة إلى التفاصيل الخاصة بالواجبات الغذائية ذات القيمة العالية.

جدير بالذكر أن البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة يهدف إلى تعزيز الخدمات التربوية والتعليمية والصحية المقدمة للأطفال حتى سن 4 سنوات ضمن معايير الجودة التي تعتمد في تقييمها على نواتج التعلم وإكساب الأطفال المهارات المختلفة.
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