بـ روب أبيض.. شمس الكويتية داخل غرفة المكياج

نشرت الفنانة شمس الكويتية، صورة جديدة لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".





وظهرت شمس الكويتية بإطلالة جذابة وهي تضع مساحيق التجميل داخل غرفة المكياج، وارتدت شمس روب أبيض انيق، اتسم التصميم بأنه جمع بين الأناقة والبساطة.





وعلقت شمس على الصورة قائلة "سيأتي يومًا تختار فيه نفسك، ستتوقف عن التمسك بالأيادي التي لا تُعيرك اهتمامًا،😌"





وعلى جانب آخر، انتهت الفنانة شمس الكويتية من تسجيل أغانى ألبومها الجديد، المُنتظر طرحه الفترة المقبلة.





يذكر ان آخر أعمال الفنانة شمس هو المسلسل السعودي الكوميدى "عوض أبا عن جد " وشاركها البطولة الفنان أسعد الزهراني، وحبيب الحبيب، وعبد المجيد الرهيدي، من تأليف خلف الحربي، وإخراج أوس الشرقي .















