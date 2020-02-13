التموين: التعاقد على شراء 41500 طن زيت صويا خام محلي

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية عن التعاقد على كمية ٤١٥٠٠ طن زيت صويا خام صب إنتاج محلي بالجنيه المصري من ٦ شركات محلية وذلك لتعزيز أرصدة البلاد من الزيت التمويني تسليم خلال الفترة من ٢٥ مارس حتى ١٥ أبريل.
أطلقت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة فى جهاز تنمية التجارة الداخلية خدمات السجل التجارى للقطاع المصرفى عبر i-score "الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى" بالتعاون مع البنك المركزى المصرى واتحاد بنوك مصر وذلك انطلاقا من توجيهات رئيس الجمهورية بالسعى نحو تقديم خدمات مميكنة للمواطنين والهيئات وبما يخدم محاور استراتيجية التنمية المستدامة - مصر 2030 .
وأكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية أن التعاون مع اتحاد البنوك و i-score "الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى" يعد قيمة جيدة بالتعاون مع البنك المركزي وبدون التعاون بين الجهات المعنية سنقلل من الكفاءة كما أن التحول الرقمى هو المستقبل فىً الاقتصاد الرقمىٌ.
جاء ذلك خلال احتفالية وزارة التموين ممثلة فى جهاز تنمية التجارة الداخلية لإطلاق خدمات السجل التجارى للقطاع المصرفى عبر i-score "الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى"، وذلك بالتعاون مع البنك المركزى المصرى واتحاد بنوك مصر، وذلك بحضور الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور ابراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية ومحمد كفافى رئيس شركة i-score "الشركة الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى" وهشام عز العرب رئيس اتحاد البنوك ،كما حضر العديد من رؤساء البنوك وممثلو اتحاد الصناعات المصرية واتحاد الغرف التجارية والشخصيات العامة.