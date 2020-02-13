التموين: التعاقد على شراء 41500 طن زيت صويا خام محلي

أطلقت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة فى جهاز تنمية التجارة الداخلية خدمات السجل التجارى للقطاع المصرفى عبر i-score "الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى" بالتعاون مع البنك المركزى المصرى واتحاد بنوك مصر وذلك انطلاقا من توجيهات رئيس الجمهورية بالسعى نحو تقديم خدمات مميكنة للمواطنين والهيئات وبما يخدم محاور استراتيجية التنمية المستدامة - مصر 2030 .





وأكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية أن التعاون مع اتحاد البنوك و i-score "الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى" يعد قيمة جيدة بالتعاون مع البنك المركزي وبدون التعاون بين الجهات المعنية سنقلل من الكفاءة كما أن التحول الرقمى هو المستقبل فىً الاقتصاد الرقمىٌ.



