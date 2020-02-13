الأكاديمية المهنية للمعلمين .. ننشر رابط التسجيل للترقي الآن

أعلنت الاكاديمية المهنية للمعلمين ، عن إتاحة الموقع الخاص بالاكاديمية لمن تخلفوا عن التسجيل للترقي للعام 2019/2020 ، فترة استثنائية واخيرة حتى الثلاثاء 18 فبراير 2020.‬





ويمكن تسجيل بيانات المرشحين للترقي الان من خلال الدخول على : اضغط هنا





‎‫وأوضحت الاكاديمية المهنية للمعلمين، أن هذه الفترة الاستثنائية التي تم اتاحتها لتسجيل بيانات المرشحين للترقي ، يأتي نظرا لتعدد الالتماسات المقدمة من اعضاء هيئة التعليم الذين إلتمسوا فتح الموقع للتسجيل للترقي للعام 2019/2020 ، وذلك في ضوء موافقة نائب وزير التعليم لشئون المعلمين للصالح العام.‬





‎‫ونبهت الاكاديمية المهنية للمعلمين على ضرورة قيام مسئولي الحكومة الالكترونية بالادارات والمدارس بالدخول على موقع الاكاديمية ومراجعة بيانات شاغلي وظائف المعلمين أو ما يقابلها للمرشحين للترقي، واستيفاء توقيعات المرشجين بصحة بياناتهم مع التنبيه المشدد على تعميم دورية بديوات المديرية لجميع الادارات والمدارس التابعة للمديريات وكذلك على الموقع الالكتروني الخاص بكل مديرية.‬



