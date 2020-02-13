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تعليم

الأكاديمية المهنية للمعلمين .. ننشر رابط التسجيل للترقي الآن

الخميس 13/فبراير/2020 - 05:40 م
وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
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ياسمين بدوي
أعلنت الاكاديمية المهنية للمعلمين ، عن إتاحة الموقع الخاص بالاكاديمية لمن تخلفوا عن التسجيل للترقي للعام 2019/2020 ، فترة استثنائية واخيرة حتى الثلاثاء 18 فبراير 2020.‬

ويمكن تسجيل بيانات المرشحين للترقي الان من خلال الدخول على : اضغط هنا 

‎‫وأوضحت الاكاديمية المهنية للمعلمين، أن هذه الفترة الاستثنائية التي تم اتاحتها لتسجيل بيانات المرشحين للترقي ،  يأتي نظرا لتعدد الالتماسات المقدمة من اعضاء هيئة التعليم الذين إلتمسوا فتح الموقع للتسجيل للترقي للعام 2019/2020 ، وذلك في ضوء موافقة نائب وزير التعليم لشئون المعلمين للصالح العام.‬

‎‫ونبهت الاكاديمية المهنية للمعلمين على ضرورة قيام مسئولي الحكومة الالكترونية بالادارات والمدارس بالدخول على موقع الاكاديمية ومراجعة بيانات شاغلي وظائف المعلمين أو ما يقابلها للمرشحين للترقي، واستيفاء توقيعات المرشجين بصحة بياناتهم مع التنبيه المشدد على تعميم دورية بديوات المديرية لجميع الادارات والمدارس التابعة للمديريات وكذلك على الموقع الالكتروني الخاص بكل مديرية.‬

‎‫كما شددت الاكاديمية المهنية للمعلمين على التنبيه على المعلمين المرشحين للترقي للعام 2019/2020 بالدخول على صفحاتهم بإستخدام رقم الكود والرقم القومي وكلمة المرور الخاصة بكل منهم للتأكد من صحة البيانات وتسجيل تأكيد ترشحهم لإجراءات الترقي للعام 2019/2020.‬
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