برلماني يطالب بالحبس 5 سنوات وغرامة مليون جنيه عقوبة غش الأدوية

طالب النائب أيمن أبو العلا ، عضو لجنة الصحة بالبرلمان بضرورة تغليظ العقوبة على جريمة غش الدواء ، من خلال إجراء تعديل تشريعى على قانون الغش والتدليس.





وأكد أبو العلا فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" على ضرورة تغليظ العقوبة ، بحيث تصل إلى الحبس 5 سنوات وتوقيع غرامة مليون جنيه ، لكى تكون بمثابة عبرة لكن من تسول له نفسه غش الأدوية.





وكان قد رفع الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس التى عقدها الثلاثاء الماضى.





معلنا انعقاد الجلسة القادمة يوم الأحد الموافق 23 من شهر فبراير الجارى، لمواصلة مناقشة مشروعات القوانين والأدوات الرقابية المعروضة على المجلس.