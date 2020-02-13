انتخابات المحامين.. سامح عاشور: المعركة الآن بين تنقية الجداول وأعداء أرباب المهنة

هنأ سامح عاشور نقيب المحامين ، محامي المنيا بافتتاح مقر النقابة الفرعية الجديد، متعهدا بأن يكون النادي المقرر بناؤه بأرض ملك النقابة بمدينة المنيا الجديدة، أحد أفضل الأندية الاجتماعية على مستوى الصعيد.





وعن أسباب عدم تنفيذ تنقية الجداول قبل المجلس الحالي، أوضح نقيب المحامين، خلال لقائه المفتوح مع محامي المنيا، اليوم الخميس، أن اتخاذ القرار كان يحتاج مجلسا توافقيا، ولم يتوفر ذلك سوى بمجلس النقابة 2015، مضيفا: "النقيب لا يستطيع العمل مع مجلس ضده، أو تعارضه الأغلبية فيه، والتنقية كانت مطلبا للجمعية العمومية ويجب تنفيذ إرادتها".

وأكد "عاشور"، أن تطهير جداول النقابة من غير المشتغلين ومقاومة غزو خريجي التعليم المفتوح من حملة الدبلومات، أسسا لبداية الجمهورية الثانية للمحاماة، بعدما بدأت الجمهورية الأولى عام 1912، مردفا: "الجميع طالب بالتنقية، ومع تنفيذها حرص البعض على الاحتفاظ بثلاجات التصويت لتستخدم في الانتخابات، دون مراعاة لمصلحة النقابة والحفاظ على أموال المحامين.





وشدد "عاشور"، أن المعركة الآن بين تنقية الجداول من جانب، وأعداء المحامين الرافضين لها من جانب آخر، مجددا تأكيده أنه لا تراجع عن التنقية، إضافة لتتبع المتسربين إلى جداول النقابة عن طريق الخداع والتزوير.











