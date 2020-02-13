إحالة المتهمين بمحاولة تفجير السفارة الأمريكية بلبنان للقضاء العسكري

أصدر قاضي التحقيق العسكري اللبناني الأول بالإنابة، فادي صوان، اليوم الخميس، قرارا إتهاميا في حق السوري، إبراهيم السالم، وعشرين من رفاقه، حيث يواجهون اتهامات بالإنتماء إلى تنظيم داعش والتحضير ومباشرة إعداد عبوات ناسفة وشراء المواد الكيميائية لها، وإجراء تجارب عليها، كما كان في صدد شراء طائرة مسيرة (drone) لوضع العبوة عليها وتفجيرها فوق السفارة الأمريكية وحصد أكبر عدد ممكن من الضحايا.





وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية إن القرار جاء استنادا إلى المواد 335 و549/201 من قانون العقوبات والمادتين 5 و6 من قانون 1958 والمواد 72 و73 و76 أسلحة وذخائر لحيازته سلاح أبيض ومواد متفجرة، كما اتهم رفاقه العشرين بالتحريض على الجرائم التي أسندت الى إبراهيم سندا الى المواد المذكورة أعلاه.





وكانت السلطات اللبنانية قد ألقت القبض على ابراهيم في محلة الاوزاعي، بعد عمليات بحث مكثفه عنه.



