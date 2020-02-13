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أخبار البلد

عرض مسرحى بعنوان عيادة اللغة العربية بـ نقابة الصحفيين.. صور

الخميس 13/فبراير/2020 - 08:43 م
صدى البلد
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عبدالوكيل ابوالقاسم
نظمت اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين عرضًا بعنوان: "عيادة اللغة العربية"، وهو عرضٌ يحلم أبطاله بأن تختفي الصورة النمطية للسان العربي، ويختفي التصور الذي رسمته أطراف كثيرة للشخص المحب للغة على أنه طلسم يمشي على قدمين.

تضمن العرض الذى أقيم على مسرح النقابة مساء اليوم مجموعة من المشاهد والأغنيات تصنع حالة عامة من شأنها أن تغير فكرة الناس عن اللغة العربية، كما تقدم مجموعة من الفوائد الإملائية والنحوية والصرفية والصوتية في سياق هذه المشاهد، وبشيء من المتعة والكوميديا يجعلك تألف ما تتابعه وكأنك جزء لا ينفصل عنه.

العرض من تأليف وإخراج محمود  موسى، وحضره لفيف من أعضاء الجمعية العمومية للصحفيين .

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