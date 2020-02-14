طلب إحاطة بشأن استيلاء بلطجية على 10 أفدنة تابعة لأراضي الأوقاف

قال النائب عاطف مخاليف ، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان إنه تقدم بطلب إحاطة لوزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية بشأن استيلاء مجموعة من البلطجية على 10 أفدنة من أصل 54 فدانا تابعة لأراض الأوقاف فى المسلة بحى المطرية فى محافظة القاهرة.





وأشار مخاليف فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه صدر حكم قضائي ضد هؤلاء البلطجية لكنه لم يستأنف، مطالبا بضرورة تنفيذ الحكم القضائى وطرد هؤلاء البلطجية المستولين على أراضى وزارة الأوقاف.





وأوضح عضو لجنة الإسكان بالبرلمان أن هؤلاء البلطجية وضعوا أيديهم على أراضى الأوقاف منذ عام ، مشيرا إلى أنه تصدى لهؤلاء البلطجية من خلال التواصل مع المهندس إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية والذي ساعدهم فى وقف التعدى على 10 أفدنة من أراضي الأوقاف فى المسلة بالمطرية ، إلا أنهم قاموا بالتعدى على 10 أفدنة أخرى.



